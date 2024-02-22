Porsche Design выпустила самый тонкий смартфон в мире — Finance.ua

Porsche Design выпустила самый тонкий смартфон в мире Сегодня 05:01 — Технологии&Авто

Porsche Design выпустила самый тонкий смартфон в мире

Студия Porsche Design и техногигант Honor представили новую вариацию двухэкранного Honor Magic V2, которую назвали RSR. Она получила особый дизайн от Porsche, отсылающий в автоспорт, и улучшенные характеристики.

Продажи в Китае начались уже в прошлом месяце: за девайс просят более 2,2 тысяч долларов. На других рынках стоимость, вероятно, будет еще выше.

Для Honor Magic V2 RSR в Porsche Design был создан новый корпус с выраженной линией по центру, отсылающий к форме капота 911, и трапециевидной титановой рамкой для блока камер. Темно-серый цвет Agate Grey позаимствовали из палитры Porsche.

В Honor утверждают, что телефон более устойчив к царапинам благодаря применению первого в области нанокристаллического покрытия. Масса составляет минимальные для отрасли 234 грамма, а толщина — 9,9 миллиметра. У Magic V2 два OLED-экрана — основной 7,92-дюймовый, способный отразить 1,07 миллиарда цветов, и внешний 6,43-дюймовый.

Для особой версии смартфона в Honor доработали и камеры: у него 50-мегапиксельная основная камера, сверхширокоугольная того же разрешения и телеобъектив на 20 мегапикселей.

Работает V2 на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. У RSR 16 ГБ оперативной памяти и терабайт, встроенной вместо 512 гигабайт в стандартной версии.

Телеканал 24 По материалам:

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