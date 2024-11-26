Популярная европейская авиакомпания отменила сотни рейсов в декабре из-за забастовки пилотов — Finance.ua

Популярная европейская авиакомпания отменила сотни рейсов в декабре из-за забастовки пилотов Сегодня 09:35

Популярная европейская авиакомпания отменила сотни рейсов в декабре из-за забастовки пилотов

Европейская авиакомпания Finnair отменила более 300 рейсов на популярные зимние направления в декабре, во время рождественского сезона, из-за забастовки пилотов, пишет The Sun.

Отмечается, что забастовку проводит Ассоциация пилотов авиакомпании Finnair, которая состоится 9 и 13 декабря. Пилоты требуют «заключения справедливого контракта» с авиакомпанией. Это повлияло на около 300 рейсов, из которых более 30 рейсов в и из Великобритании.

Рейсы в Великобританию, которые были отменены:

Отмененные рейсы на 9 декабря: AY 1331 Хельсинки — Лондон; AY 1332 Лондон — Хельсинки; AY 1335 Хельсинки — Лондон; AY 1336 Лондон — Хельсинки; AY 1337 Хельсинки — Лондон; AY 1338 Лондон — Хельсинки; AY 1339 Хельсинки — Лондон; AY 1341 Хельсинки — Лондон; AY 1343 Хельсинки — Лондон; AY 1344 Лондон — Хельсинки; AY 1361 Хельсинки — Манчестер; AY 1362 Манчестер — Хельсинки; AY 1365 Хельсинки — Манчестер; AY 1366 Манчестер — Хельсинки.

Отмененные рейсы на 10 декабря: AY 1340 Лондон — Хельсинки; AY 1342 Лондон — Хельсинки.

Отмененные рейсы на 13 декабря: AY 1331 Хельсинки — Лондон; AY 1332 Лондон — Хельсинки; AY 1335 Хельсинки — Лондон; AY 1336 Лондон — Хельсинки; AY 1337 Хельсинки — Лондон; AY 1338 Лондон — Хельсинки; AY 1339 Хельсинки — Лондон; AY 1341 Хельсинки — Лондон; AY 1343 Хельсинки — Лондон; AY 1344 Лондон — Хельсинки; AY 1361 Хельсинки — Манчестер; AY 1362 Манчестер — Хельсинки; AY 1371 Хельсинки — Эдинбург; AY 1372 Эдинбург — Хельсинки.

Отмененные рейсы на 14 декабря: AY 1340 Лондон — Хельсинки; AY 1342 Лондон — Хельсинки.

Таким образом, большинство рейсов коснутся британцев, следующих в столицу Финляндии, являющуюся популярным направлением на Рождественские праздники.

«Мы делаем все возможное, чтобы хорошо обслуживать наших клиентов даже в этой сложной ситуации, и предложим альтернативные рейсы как можно большему числу клиентов», — отметил операционный директор Finnair Яакко Шилдт.

При этом в компании предупредили, что некоторые пассажиры могут быть перенаправлены на даты, «не близкие к первоначальному» плану полета из-за большого количества отмененных рейсов.

«Поиск соответствующих новых рейсов для тысяч клиентов требует времени, и наш отдел обслуживания клиентов будет перегружен на протяжении выходных, поэтому мы просим наших клиентов набраться терпения».

УНІАН По материалам:

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