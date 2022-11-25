Пополнение баланса в EUR и USD на WhiteBIT прямо с валютной банковской карты — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Пополнение баланса в EUR и USD на WhiteBIT прямо с валютной банковской карты Сегодня 15:10 — Финтех и Карты

WhiteBIT — это европейская централизованная биржа криптовалют, которой пользуются миллионы трейдеров по всему миру. Платформа предоставляет пользователям удобный функционал и продолжает развиваться, предлагая все новые решения. В июне WhiteBIT открыла опцию фьючерсной торговли, а уже в августе выпустила собственный токен — WBT.

Из других нововведений — доступное и комфортное пополнение баланса в EUR и USD. Раньше баланс на бирже можно было пополнить с помощью сервисов AdvCash и NixMoney. Их функционал ограничивал возможность осуществлять транзакции напрямую с банковских карт, что заметно затягивало процесс. Недавно WhiteBIT объявила о начале партнерства с Checkout.com . Благодаря этому сотрудничеству теперь для пополнения баланса в EUR или USD достаточно выбрать Visa/Mastercard, ввести реквизиты валютной карты и подтвердить платеж. После этого средства поступят на криптокошелек на бирже.

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптовалютная биржа с более чем 2,5 миллионов клиентов. Платформа отвечает всем требованиям KYC и AML и входит в топ-2 мировых лидеров по безопасности на основании независимого аудита Hacken. Биржа также имеет рейтинг ААА. Недавно криптоплатформа выпустила свой токен, WhiteBIT Token. В течение всего лишь 15 минут после старта публичной продажи пользователи купили 1 миллион WBT. А уже через два месяца после начала торгов стоимость токена взлетела с $1,9 до $12,12.

Checkout — крупнейшая международная финтех-компания. Список услуг включает в себя проведение цифровых платежей, аналитику и систему мониторинга мошеннических операций. С 2012 года компания выросла до более чем 1700 сотрудников в 19 офисах по всему миру, каждый из которых стремится помочь тысячам компаний расти с помощью своей платежной платформы. Checkout.com заботится о безопасности клиентов. О высоких стандартах компании свидетельствуют сертификация в соответствии со стандартами PCI DSS как поставщика услуг 1 уровня, использование 3D Secure 2.0 и машинного обучения для создания профилей риска.

whitebit По материалам:

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