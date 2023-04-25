Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта — Finance.ua

Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта

В Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ)

По словам авторов данной инициативы, изменения призваны вернуть баланс и усилить защиту социальных прав членов семей погибших военных. Намерены изменить статью 16-1 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» путем возвращения предыдущей редакции статьи, действовавшей до 25 августа прошлого года и определявшей право на получение единовременной денежной помощи членов семьи погибшего.

Действующее законодательство устанавливает такой список получателей: супруг погибшего, родители, несовершеннолетние дети и иждивенцы.

В то время как в предыдущей редакции статьи была формулировка о том, что право на получение денег имели члены семьи погибших военных, согласно части второй статьи третьей Семейного кодекса Украины, где к членам семьи относятся также лица, совместно проживающие и связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

«То есть круг получателей компенсации был значительно шире. Предыдущая редакция статьи 16-1 Закона № 2011-XII действовала восемь лет, и проблем с ее правоприменением не было», — отмечают авторы.

Сейчас уже негативные последствия таких нововведений для семей погибших героев. В частности, права на получение компенсации лишены целые категории получателей — совершеннолетние дети погибшего, гражданские жены (супруги), другие близкие родственники, которые с ними проживали как семья (братья, сестры, внуки). Такой подход часто крайне несправедлив, утверждают нардепы.

"Во многих случаях средства не могут получить родные братья и сестры, всю жизнь проживавшие вместе с погибшим как семья, в ситуациях, когда погибший не был женат, не имел детей, а его родители при этом умерли. Или, к примеру, родная бабушка погибшего внука, которая воспитала его своими силами, заменив ему отца и мать. — говорится в пояснительной записке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.