Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта — Finance.ua

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Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта

Казна и Политика
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Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта
Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта
В Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).
По словам авторов данной инициативы, изменения призваны вернуть баланс и усилить защиту социальных прав членов семей погибших военных. Намерены изменить статью 16-1 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» путем возвращения предыдущей редакции статьи, действовавшей до 25 августа прошлого года и определявшей право на получение единовременной денежной помощи членов семьи погибшего.
Действующее законодательство устанавливает такой список получателей: супруг погибшего, родители, несовершеннолетние дети и иждивенцы.

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В то время как в предыдущей редакции статьи была формулировка о том, что право на получение денег имели члены семьи погибших военных, согласно части второй статьи третьей Семейного кодекса Украины, где к членам семьи относятся также лица, совместно проживающие и связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.
«То есть круг получателей компенсации был значительно шире. Предыдущая редакция статьи 16-1 Закона № 2011-XII действовала восемь лет, и проблем с ее правоприменением не было», — отмечают авторы.
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Сейчас уже негативные последствия таких нововведений для семей погибших героев. В частности, права на получение компенсации лишены целые категории получателей — совершеннолетние дети погибшего, гражданские жены (супруги), другие близкие родственники, которые с ними проживали как семья (братья, сестры, внуки). Такой подход часто крайне несправедлив, утверждают нардепы.
"Во многих случаях средства не могут получить родные братья и сестры, всю жизнь проживавшие вместе с погибшим как семья, в ситуациях, когда погибший не был женат, не имел детей, а его родители при этом умерли. Или, к примеру, родная бабушка погибшего внука, которая воспитала его своими силами, заменив ему отца и мать. — говорится в пояснительной записке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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