Помочь армии и порадовать себя: Moneyveo запускает новую акцию для клиентов — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Помочь армии и порадовать себя: Moneyveo запускает новую акцию для клиентов Сегодня 11:07 — Кредит&Депозит

Помочь армии и порадовать себя: Moneyveo запускает новую акцию для клиентов

Украинцы демонстрируют всему миру беспрецедентную преданность и единство. Но какой бы запас устойчивости и готовности помогать у нас ни был, важно время от времени радовать себя. Именно поэтому fintech-компания Moneyveo запускает новую акцию. Благодаря ей можно и помочь нашей армии, и порадовать себя призами.

«Стране — дрон, тебе — дрон или айфон!» — под таким названием проходит упомянутая акция компании, приуроченная ко Дню Независимости Украины. За плечами Moneyveo не один десяток интересных розыгрышей с ценными и актуальными призами. Так, например, в прошлом году ко Дню влюбленных она дарила романтическое путешествие на Мальдивы, а в период карантинных ограничений разыгрывала электросамокаты.

Что ж, сейчас наиболее актуальным желанием каждого украинца является победа. И с акцией Moneyveo можно помочь ее приблизить и получить приятные призы для себя. Итак, победитель выигрывает два дрона: один дрон он оставит себе, а второй компания подарит ВСУ от его имени. Кроме того, 31 счастливчик получит промокод на Smart под 0,01% в день — к 31-й годовщине независимости. Еще одному победителю достанется айфон.

Акция продлится с 22 августа по 4 сентября. И для участия в ней нужно только оформить кредит (Smart или Comfort) в сервисе и дождаться 12 сентября, когда будут объявлены победители. Видео розыгрыша опубликуют на YouTube-канале Moneyveo , имена счастливчиков ищите на сайте компании в разделе «Новости».

Напомним, что с начала полномасштабной войны компания Moneyveo направила на помощь защитникам и населению Украины более 10 миллионов гривен: 5 миллионов были перечислены на специальный счет НБУ для поддержки армии, еще более 5 миллионов ушли на закрытие адресных военных и гуманитарных запросов.

Акция действует с 22.08 по 04.09 по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная.

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Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.

По материалам: Moneyveo

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