Поляки хотят купить Sense Bank — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Поляки хотят купить Sense Bank Сегодня 16:51

Польские инвесторы заинтересованы войти в капитал Sense Bank.

Об этом в интервью FinClub рассказал Симеон Дянков, который выполняет функции доверенного лица Sense Bank (до декабря 2022 года — Альфа-Банк Украина).

«Мы полгода ведем переговоры с польскими, болгарскими, венгерскими, чешскими инвесторами. Для нас важно было найти европейского инвестора с универсальной банковской лицензией для предоставления полного спектра услуг, — рассказал Дянков. — Последние несколько месяцев мы больше общаемся с потенциальными инвесторами из Польши».

На следующей неделе Симеон Дянков планирует посетить Киев для встреч с представителями НБУ и Офиса Президента, чтобы согласовать следующие шаги. Соглашение с поляками должно пройти в два этапа: на первом новый инвестор должен размыть долю подсанкционных акционеров Sense Bank до 10%, а на втором — выкупить у них доли.

Напомним, что в апреле 2022 года НБУ назначил Симеона Дянкова доверенным лицом владельцев основной доли капитала Sense Bank, в которые в том числе были введены антироссийские санкции: Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова. Основной задачей Симеона Дянкова было снижение доли подсанкционных лиц.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.

Сенс Банк По материалам:

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