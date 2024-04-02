Поляки возобновили блокаду пункта пропуска «Угринов-Долгобычев»: затруднено движение грузовиков — Finance.ua
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Поляки возобновили блокаду пункта пропуска «Угринов-Долгобычев»: затруднено движение грузовиков

Казна и Политика
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Поляки возобновили блокаду пункта пропуска «Угринов-Долгобычев»: затруднено движение грузовиков
Поляки возобновили блокаду пункта пропуска «Угринов-Долгобычев»: затруднено движение грузовиков
Во вторник, 2 апреля, польские протестующие возобновили блокировку движения для грузовиков перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев».
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
«Внимание, затруднено движение грузовиков перед пунктом пропуска „Угринов-Долгобычев“. Просим водителей и перевозчиков учесть информацию во время международных перевозок», — говорится в сообщении.
По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев» возобновилась блокировка движения для грузовиков. Следовательно, осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.
Накануне сообщалось, что польские фермеры продолжают блокировать движение по двум пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час. А 2 апреля они могут возобновить блокаду ЧП «Угринов — Долгобычев».

Как в Польше видят остановку транзита украинской агропродукции с 1 апреля

По материалам:
Espreso.tv
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