Поляки возобновили блокаду пункта пропуска «Угринов-Долгобычев»: затруднено движение грузовиков — Finance.ua

Поляки возобновили блокаду пункта пропуска «Угринов-Долгобычев»: затруднено движение грузовиков Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Поляки возобновили блокаду пункта пропуска «Угринов-Долгобычев»: затруднено движение грузовиков

Во вторник, 2 апреля, польские протестующие возобновили блокировку движения для грузовиков перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«Внимание, затруднено движение грузовиков перед пунктом пропуска „Угринов-Долгобычев“. Просим водителей и перевозчиков учесть информацию во время международных перевозок», — говорится в сообщении.

По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев» возобновилась блокировка движения для грузовиков. Следовательно, осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Накануне сообщалось, что польские фермеры продолжают блокировать движение по двум пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час. А 2 апреля они могут возобновить блокаду ЧП «Угринов — Долгобычев».

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