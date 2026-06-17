Получить рецепт и больничный стало проще
Минздрав расширил список специалистов, которые могут выписывать электронные рецепты по программе реимбурсации «Доступные лекарства». К нему добавили врачей по специальностям «Аллергология» и «Детская аллергология».
Теперь пациенты, которые проходят лечение у аллерголога, смогут сразу во время приема получить е-рецепт на препараты для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей, а также ряда метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Еще одно важное изменение касается медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Теперь врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно формировать такие заключения в электронной системе здравоохранения.
Это означает, что пациент, обратившийся в больницу с травмой, острым заболеванием или другим состоянием, временно лишающим его трудоспособности, сможет получить необходимый документ сразу при оказании помощи.
Таким образом, людям не придется дополнительно записываться к другим врачам только для оформления больничного.
Упрощение для онкологических пациентов
Минздрав также обновил перечень специальностей, представители которых могут оформлять медицинские заключения о временной нетрудоспособности для пациентов с онкологическими заболеваниями.
В него добавили специальность «Ядерная медицина». Кроме того, название специальности «Радиационная терапия» заменили действующей — «Радиационная онкология».
Благодаря этому пациенты смогут получать необходимые документы непосредственно у врача, проводящего их лечение и сопровождение.
Что изменится для пациентов
В Минздраве отмечают, что электронные рецепты, направления и медицинские заключения должен оформлять именно тот врач, который непосредственно оказывает медицинскую помощь и устанавливает соответствующие показания.
Поэтому направление пациента к семейному врачу только для получения е-рецепта или оформления больничного после консультации узкого специалиста считается нецелесообразным и не отвечает требованиям законодательства.
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