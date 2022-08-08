Половина стран «Большой двадцатки» не присоединилась к санкциям против россии — Bloomberg Сегодня 09:32 — Мир

Половина стран «Большой двадцатки» не присоединилась к санкциям против россии — Bloomberg

Только половина стран группы «Большой двадцатки» присоединилась к международным санкциям, наложенным на россию за вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg

Как пишет издание, это «неудобная реальность»: большая часть мира, к сожалению, не готова подражать усилиям США и Европы по изоляции россии и владимира путина.

Это делает согласование глобальных инициатив, таких как ограничение цен на российскую нефть, предложенное «Большой семеркой», еще более сложной задачей, а также поощряет путина и его главного поклонника — главу Китая Си Цзиньпина — в реализации их «глобальных планов».

bloomberg.com

Журналисты отмечают, что больше всего от изоляции россии уклоняется Китай. За несколько недель до начала полномасштабной войны в Украине Си Цзиньпин объявил о безграничной дружбе с россией. Расходы Китая на российскую нефть резко возросли с начала войны — в июне на закупки энергоресурсов у россии было израсходовано на 72% больше, чем годом ранее.

Но Пекин, пишет издание, далеко не одинок. К примеру, премьер-министр Индии недавно обсуждал с путиным вопрос наращивания торговли между странами. А Луис Инасиу Лула да Силва, лидер в президентской гонке Бразилии, возложил вину за войну не только на россию, но и на Украину.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, раскритиковал санкции, введенные США.

Одна из причин столь сдержанной реакции Глобального Юга на войну лежит, конечно, в экономической плоскости. Но есть и другие, в частности, «историческая близость к москве».

Слово і Діло По материалам:

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