Половина Киева работает в режиме аварийного отключения света — Finance.ua

Половина Киева работает в режиме аварийного отключения света Сегодня 10:15 — Энергетика

По состоянию на 8:30 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Об этом сообщила КМВА (Киевская городская военная администрация).

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек.

В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации. Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Мобильная связь. Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.

УНІАН По материалам:

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