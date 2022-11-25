Половина Киева работает в режиме аварийного отключения света — Finance.ua
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Половина Киева работает в режиме аварийного отключения света

Энергетика
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По состоянию на 8:30 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.
Об этом сообщила КМВА (Киевская городская военная администрация).
Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек.
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В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации. Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Мобильная связь. Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.

Гаджеты, которые помогут работать дома без света

По материалам:
УНІАН
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