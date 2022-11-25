Половина Киева работает в режиме аварийного отключения света — Finance.ua

Половина Киева работает в режиме аварийного отключения света
По состоянию на 8:30 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.
Об этом сообщила КМВА (Киевская городская военная администрация).
Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек.
В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации. Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Мобильная связь. Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.
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