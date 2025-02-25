Полное восстановление за 72 часа: аудит Hacken подтверждает, что Bybit вернула уровни резервов до 1:1 — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Полное восстановление за 72 часа: аудит Hacken подтверждает, что Bybit вернула уровни резервов до 1:1 Сегодня 11:40 — Криптовалюта

цифровых активов до соотношения 1:1 в течение 72 часов после крупного инцидента, произошедшего в пятницу, 21 февраля. Bybit , вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему, 23 февраля 2025 г. завершила новый раунд аудита, проведенного ведущей фирмой по кибербезопасности Hacken . Независимый отчет третьей стороны опубликован после того, как Bybit восстановила уровни резервовв течение 72 часов после крупного инцидента, произошедшего в пятницу, 21 февраля.

Полный аудит всех соответствующих кошельков, содержащих 40 типов активов, путем подтверждения обязательств и права собственности, подтвердил, что Bybit обладает достаточными резервами для покрытия пользовательских активов в соотношении 1:1.

Ключевые активы, включая BTC, ETH, SOL, USDT и USDC, превышают 100% обеспечения на Bybit. Придерживаясь высоких стандартов прозрачности и осторожности, Bybit подтверждает свою приверженность фискальной бдительности и защите клиентов при любых обстоятельствах.

«Bybit полностью сохраняет все активы клиентов, доверенные нашей платформе, поддерживая динамическое соотношение более 1:1, — поясняет соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Нам повезло иметь друзей, которые всегда на связи в этой беспощадной отрасли — наши коллеги и даже конкуренты поддерживали нас в трудные времена, и наши клиенты заслуживают такого же уровня приверженности», — добавляет он.

Основные моменты 19-го аудита PoR Bybit:

Комплексный процесс аудита: Hacken провел обширный аудит обязательств Bybit, используя древо Меркла для проверки целостности указанных активов.

Hacken провел обширный аудит обязательств Bybit, используя древо Меркла для проверки целостности указанных активов. Проверка адреса пользователя: Hacken получил информацию от руководства Bybit относительно всех адресов открытого ключа, содержащих активы, подпадающие под сферу действия, и проверил ожидаемые транзакции блокчейна для подтверждения контроля и права собственности.

Hacken получил информацию от руководства Bybit относительно всех адресов открытого ключа, содержащих активы, подпадающие под сферу действия, и проверил ожидаемые транзакции блокчейна для подтверждения контроля и права собственности. Строгие процедуры проверки: процесс проверки включал тщательный обзор с использованием официальных методов проверки Merkle proof, что гарантировало точность сообщаемых обязательств.

«Bybit уделяет особое внимание прозрачности посредством регулярных аудитов подтверждения резервов (Proof of Reserves) и независимых оценок, и тем самым устанавливает строгий стандарт в отрасли. Мы ценим участие в этой важной инициативе в такой критический период», — подчеркивает Евгения Брошеван, соучредитель и CBDO в Hacken.

По состоянию на 24 февраля Bybit в течение 72 часов полностью возместила недостающие ETH клиентских активов. Это было достигнуто благодаря стратегическому партнерству с такими фирмами, как Galaxy Digital, FalconX и Wintermute, а также поддержке Bitget, MEXC и DWF Labs, которые помогли Bybit пополнить резервы в рекордные сроки. Быстрое выполнение этих стратегий финансирования подчеркивает прочные отраслевые связи Bybit и ее способность поддерживать стабильность платформы в сложные времена, отражая общее видение отрасли новой эры надежной финансовой системы.

Отдавая приоритет независимым проверкам и комплексным аудитам, Bybit подтверждает свою приверженность прозрачности и доверию пользователей. Биржа регулярно анализирует передовой опыт, экстренные меры реагирования и инфраструктуру безопасности, чтобы соответствовать растущим вызовам и требованиям в индустрии цифровых активов.

Подтверждение резервов Bybit: https://www.bybit.com/app/user/audit-report

O Bybit

Bybit является второй крупнейшей криптобиржей мира по торговому объему. На платформе, основанной в 2018 году, на данный момент уже более 60 млн пользователей. Bybit переопределяет открытость в децентрализованном мире, создавая более простую, открытую и равную экосистему для всех. Уделяя особое внимание Web3, Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими протоколами блокчейна, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными хранилищами, разнообразными рыночными площадками, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Благодаря этому биржа преодолевает разрыв между TradFi и DeFi, позволяя разработчикам, авторам и энтузиастам раскрыть весь потенциал Web3. Откройте для себя будущее децентрализованных финансов на Bybit.com

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