Полмиллиона за диплом! ТОП самых дорогих университетов Украины 2026. Что выбирают абитуриенты?

Полмиллиона гривен в год обучения в университете. Это не прайс Гарварда, а реальная стоимость науки в украинских вузах. Почему диплом в отдельных киевских заведениях теперь стоит дороже новой иномарки?
Об этом говорится в нашем новом видео.
Учиться в элитном университете Украины сегодня может стоить дороже нового авто. Сейчас в стране работают около трехсот высших учебных заведений, но если вы хотите попасть в высшую лигу, готовьтесь к цифрам, от которых перехватывает дыхание.
Поскольку полные прайсы вузов на 2026 год еще в процессе обновления, мы ориентируемся на данные 2025-го. Но имейте в виду — ежегодно образование прибавляет в цене, поэтому эти суммы — только старт. Начнем с топа самых дорогих.
Первым в списке — Американский университет в Киеве, раскинувшийся прямо на Почтовой площади. Это место, где за обучение по американским стандартам придется выложить солидную сумму. По состоянию на 2025 год на бакалавриате стоил 8 тысяч долларов. По нынешнему курсу это почти 350 тысяч гривен.
За эти деньги университет обещает билет в мир большого бизнеса — от менеджмента и финансов до разработки программного обеспечения и искусственного интеллекта.
Главная фишка заведения — возможность получить двойной диплом, открывающий дверь в международные корпорации. Но и планка для поступления здесь соответствующая.
Абитуриент должен свободно говорить по-английски на уровне не ниже B2, подтвердив это серьезными сертификатами типа TOEFL или IELTS.
Вторым в нашем списке элитных образовательных инвестиций идет Университет имени Зигмунда Фрейда, принесшего в Украину венские стандарты подготовки «инженеров человеческих душ». Здесь обучение — это не просто лекции, а полное погружение в мир психотерапии, где преподаватели- это сливки профессионального сообщества из Украины, Австрии и Штатов.
Студенты здесь разбирают тонкости ментального здоровья на двух языках — английском и украинском, готовясь к карьере на международной арене. Однако за европейский шик и австрийскую аккредитацию приходится выложить соответствующую сумму. В прошлом году билет в мир профессиональной психологии стоил более 260 тысяч гривен за курс.
Настоящий львовский бриллиант в сфере образования — Украинский католический университет. УКУ — это настоящая кузница интеллектуальной элиты от будущих священнослужителей и историков до акул бизнеса, правоведов и топовых айтишников.
Полностью частное заведение не заглядывает в государственный карман, а держится на плечах щедрых меценатов и самих студентов. Однако за право учиться в одном из самых прогрессивных кампусов Восточной Европы придется выложить от 147 тысяч гривен.
Finance.ua
