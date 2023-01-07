Полиция Тайланда вручает денежные призы за видео нарушений ПДД — Finance.ua

Полиция Тайланда вручает денежные призы за видео нарушений ПДД Сегодня 02:02 — Мир

Полиция Тайланда вручает денежные призы за видео нарушений ПДД

В рамках кампании по обеспечению безопасности дорожного движения полиция предлагает призы в размере 10 000 бат (примерно 290 долларов) за видео о нарушении правил дорожного движения, сообщает The Guardian.

В Таиланде один из самых высоких показателей смертности на дорогах в мире. Особенно он растет перед новым годом. В прошлом году с 29 декабря по 4 января 333 человека погибли и 2672 получили ранения. В уходящем году на дорогах погиб 14 501 человек и 917 144 пострадали.

Запуская новую кампанию, глава национальной полиции генерал Дамронгсак Киттипрапас сообщил, что в новогодний период ожидается, что по дорогам проедет около 7,3 млн автомобилей.

Инициатива направлена на повышение осведомленности о безопасности дорожного движения, но некоторых смущает, что потенциальный приз побуждает людей выполнять трюки или снимать видео во время вождения. «Только в Таиланде может быть такой конкурс — и с полицией в качестве судьи», — написал один пользователь Twitter.

В рамках кампании более 50 000 полицейских контролируют использование ремней безопасности, а также проводят тесты на вождение в нетрезвом состоянии.

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