Полиция Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулирования метро — Finance.ua

Полиция Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулирования метро Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

Полиция Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулирования метро

Департамент полиции Нью-Йорка внедряет робота К5 для патрулирования станции метро Таймс-Сквер.

Об этом сообщает Engadget.

Робот K5, разработанный компанией Knightscope из Калифорнии, весит около 190 кг и оборудован четырьмя камерами, которые могут записывать видео без звука.

В течение следующих двух месяцев Нью-Йорк будет арендовать K5 за $9 в час. Он будет патрулировать станцию ​​с полуночи до 6 утра в рамках испытательного срока.

Но в течение первых двух недель K5 будет работать не полноценно, поскольку будет изучать карту вокзала.

В ходе презентации робота мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что K5 будет записывать видео, которое можно будет просмотреть в случае чрезвычайных ситуаций или преступления.

Робот K5 не может реагировать на реальные чрезвычайные ситуации на станции и не имеет возможности физически или вербально задерживать подозреваемых.

Единственная помощь в реальном времени, которую он может предоставить людям — это связать их с работниками метро, ​​чтобы сообщить об инциденте или задать вопрос, при условии, что человек, которому нужна помощь, сможет нажать нужную кнопку на K5.

Sundries По материалам:

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