Полиция Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулирования метро — Finance.ua
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Полиция Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулирования метро

Технологии&Авто
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Полиция Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулирования метро
Полиция Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулирования метро
Департамент полиции Нью-Йорка внедряет робота К5 для патрулирования станции метро Таймс-Сквер.
Об этом сообщает Engadget.
Робот K5, разработанный компанией Knightscope из Калифорнии, весит около 190 кг и оборудован четырьмя камерами, которые могут записывать видео без звука.
В течение следующих двух месяцев Нью-Йорк будет арендовать K5 за $9 в час. Он будет патрулировать станцию ​​с полуночи до 6 утра в рамках испытательного срока.
Но в течение первых двух недель K5 будет работать не полноценно, поскольку будет изучать карту вокзала.
В ходе презентации робота мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что K5 будет записывать видео, которое можно будет просмотреть в случае чрезвычайных ситуаций или преступления.
Робот K5 не может реагировать на реальные чрезвычайные ситуации на станции и не имеет возможности физически или вербально задерживать подозреваемых.
Единственная помощь в реальном времени, которую он может предоставить людям — это связать их с работниками метро, ​​чтобы сообщить об инциденте или задать вопрос, при условии, что человек, которому нужна помощь, сможет нажать нужную кнопку на K5.
По материалам:
Sundries
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