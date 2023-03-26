Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото) — Finance.ua
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Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото)

Технологии&Авто
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Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото)
Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото)
Polestar официально представил в Китае электрический внедорожник Polestar 3 с новой стартовой ценой 101 400 долларов США.
Polestar 3 будет предлагаться в двух разных вариантах — версии «Dual Motor Long Endurance» и модели «Dual Motor High-Performance». Версия Long Endurance начинается со 101 400 долларов с максимальной мощностью 360 кВт и запасом хода до 670 км.
Вместе с тем модель High-Performance начинается со 116025 долларов, имеет максимальную мощность 380 кВт и запас хода до 620 км.
Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото)
Polestar говорит, что их электрический внедорожник глубоко интерпретирует «чистую роскошь» с более естественным дизайном, управлением, защитой окружающей среды и технологиями.
В США компания заявила, что Polestar 3 будет стоить от 83 000 долларов с запасом хода до 483 км и временем зарядки 30 минут. Ожидается, что поставки в США начнутся до конца 2023 года, после чего состоится запуск Polestar 4 позже в этом году и Polestar 5 в 2024 году.
По материалам:
Телеканал 24
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