Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото) — Finance.ua

Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото) Сегодня 01:06 — Технологии&Авто

Polestar выпустил электрический внедорожник за 100 тысяч долларов (фото)

Polestar официально представил в Китае электрический внедорожник Polestar 3 с новой стартовой ценой 101 400 долларов США.

Polestar 3 будет предлагаться в двух разных вариантах — версии «Dual Motor Long Endurance» и модели «Dual Motor High-Performance». Версия Long Endurance начинается со 101 400 долларов с максимальной мощностью 360 кВт и запасом хода до 670 км.

Вместе с тем модель High-Performance начинается со 116025 долларов, имеет максимальную мощность 380 кВт и запас хода до 620 км.

Polestar говорит, что их электрический внедорожник глубоко интерпретирует «чистую роскошь» с более естественным дизайном, управлением, защитой окружающей среды и технологиями.

В США компания заявила, что Polestar 3 будет стоить от 83 000 долларов с запасом хода до 483 км и временем зарядки 30 минут. Ожидается, что поставки в США начнутся до конца 2023 года, после чего состоится запуск Polestar 4 позже в этом году и Polestar 5 в 2024 году.

Телеканал 24 По материалам:

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