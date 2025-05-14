Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» — Finance.ua
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Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск»

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Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск»
Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск»
Во вторник, 13 мая, в 23.00 было разблокировано и восстановлено полноценное движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск», на границе с Польшей.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Такое решение стало возможным благодаря решению апелляционного суда в Люблинском воеводстве Польши, который, по представлению руководства местной администрации, запретил перекрывать подъезд к пункту пропуска и сам переход.
Украинские Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба уже получили соответствующее уведомление и приступили к оформлению грузовиков.
В Минразвития подчеркнули, что блокирование границ вредит экономикам не только Украины, но и Польши и третьих стран.
Министерство отдельно обратило внимание международных перевозчиков на возможность ускорения онлайн-очереди на выезд из Украины в системе «єЧерга» и рекомендовало следить за ее ходом в приложении или на сайте echerha.gov.ua.
Напомним, 12 мая в 16:00 международный пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин» был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.
Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.
Среди основных требований протестующих привлечение внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши и возобновление разрешений на международные транспортные перевозки для украинских перевозчиков на въезд в Польшу.
13 мая Министерство развития общин и территорий Украины обратилось к польской стороне с призывом найти решение ситуации вокруг блокирования пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» путем конструктивного диалога,
По материалам:
Діло
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