Польские компании доставили в Украину более 700 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктур — Finance.ua
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Польские компании доставили в Украину более 700 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктур

Энергетика
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Польские компании предоставили более 700 тонн оборудования и материалов для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики по результатам заседания украино-польской рабочей группы по энергетике.
«При материально-технической поддержке правительственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) и содействия Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии польские компании доставили в Украину более 700 тонн электрооборудования и материалов, в том числе трансформаторы, генераторы, силовые кабели и т.д.», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания участники обсудили вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, зеленой энергетики и энергоэффективности. В частности, речь шла о выполнении Меморандума о намерениях сотрудничества в сфере энергетики в целях повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоресурсов, подписанного летом профильными министрами Польши и Украины.
Одним из приоритетных интересов в сотрудничестве между Польшей и Украиной в Минэнерго назвали развитие торговли электроэнергией и возобновление инфраструктуры для ее передачи. В частности, речь идет о возобновлении трансграничной линии электропередачи Хмельницкий — Жешув.
Обсуждалось также трансграничное сотрудничество в нефтегазовом секторе: проект строительства нефтепровода Броды-Адамово, налаживание сотрудничества по нефтепереработке.
Отдельно стороны обсудили необходимость координировать и усиливать усилия по противостоянию России в сфере ядерных технологий.
Как сообщалось, Литва отправила в Украину шесть грузовиков с энергетическим оборудованием. Всего с начала войны литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью 3 млн евро.
По материалам:
Укрінформ
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