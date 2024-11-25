Польские фермеры остановили протест на границе — Finance.ua

Польские фермеры остановили протест на границе
Польские митингующие остановили протест на границе с Украиной, движение грузовиков в пункте пропуска «Медыка — Шегини» разблокировано.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины, польская сторона уведомила украинскую, что протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска «Медыка»:
«В настоящее время польские фермеры прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме».
Блокировка границы с Польшей
Как сообщал УНИАН, митинг на границе начался утром 23 ноября. Акция должна была длиться 48 часов, однако не исключалось, что ее могут продлить.
СМИ со ссылкой на источник в украинском министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что протестующие делают это только ради давления на собственную власть.
Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина отдает дань памяти жертв Голодоморов 1932—1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921—1923 и 1946−1947 годов.
В посольстве Украины в Польше назвали тот факт, что протест начался именно в этот день, «особенно болезненным парадоксом».
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