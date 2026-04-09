Польская сеть Pepco планирует открыть первые магазины в Украине уже в 2026 году Сегодня 09:44

Pepco работает в формате дискаунтера и специализируется на продаже одежды, товаров для дома и базовых бытовых вещей

Польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco рассматривает выход на рынок Украины. Первые магазины дисконтного ритейлера могут открыться в 2026 году.

Об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Планы относительно открытия магазинов

Как говорится в публикации, консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA), как официальный эксклюзивный представитель Pepco в Украине, занимается поиском лучших локаций для международного ритейлера. Сейчас ведутся переговоры технического отдела Pepco с подрядчиками об обустройстве в определенных локациях. В планах открыть до конца 2026 года 5−10 локаций.

Формат и позиционирование сети

Pepco — европейская сеть магазинов формата «дискаунтер», которая специализируется на продаже одежды, товаров для дома и базовых бытовых вещей по низким ценам.

Компания имеет происхождение из Польши и работает преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, предлагая широкий ассортимент для ежедневного использования.

Сеть была сформирована в 2004 году после приобретения польского бизнеса южноафриканской группой Pepkor и последующего ребрендинга. С 2010-х годов компания активно расширяется: открывает магазины в разных странах Европы и постепенно превращается в одну из крупнейших розничных сетей в своем сегменте.

По состоянию на 2024 год сеть насчитывала более 3500 магазинов и десятки тысяч работников. В настоящее время она обслуживает более 41 млн клиентов ежемесячно.

Громадське радіо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.