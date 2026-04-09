Польская сеть Pepco планирует открыть первые магазины в Украине уже в 2026 году

Pepco работает в формате дискаунтера и специализируется на продаже одежды, товаров для дома и базовых бытовых вещей
Польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco рассматривает выход на рынок Украины. Первые магазины дисконтного ритейлера могут открыться в 2026 году.
Об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Как говорится в публикации, консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA), как официальный эксклюзивный представитель Pepco в Украине, занимается поиском лучших локаций для международного ритейлера. Сейчас ведутся переговоры технического отдела Pepco с подрядчиками об обустройстве в определенных локациях. В планах открыть до конца 2026 года 5−10 локаций.

Pepco — европейская сеть магазинов формата «дискаунтер», которая специализируется на продаже одежды, товаров для дома и базовых бытовых вещей по низким ценам.
Компания имеет происхождение из Польши и работает преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, предлагая широкий ассортимент для ежедневного использования.
Сеть была сформирована в 2004 году после приобретения польского бизнеса южноафриканской группой Pepkor и последующего ребрендинга. С 2010-х годов компания активно расширяется: открывает магазины в разных странах Европы и постепенно превращается в одну из крупнейших розничных сетей в своем сегменте.
По состоянию на 2024 год сеть насчитывала более 3500 магазинов и десятки тысяч работников. В настоящее время она обслуживает более 41 млн клиентов ежемесячно.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
