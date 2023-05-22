Польская компания через Стокгольмский арбитраж потребует у Газпрома $1,2 миллиарда — Finance.ua

Польская компания через Стокгольмский арбитраж потребует у Газпрома $1,2 миллиарда
Польская компания EuRoPol Gaz через Стокгольмский арбитраж потребует от Газпрома около $1,2 млрд утраченных доходов.
Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на EuroPol Gaz.
Как отмечается, EuRoPol Gaz 9 мая этого года подала иск на «Газпром Экспорт» в арбитражный суд в Стокгольме. Компания потребует компенсацию в размере около 285 млн долларов с процентами за транзит газа в 2006—2009 годах, а также возмещение убытков в виде недополученных доходов от услуг по транспортировке газа в 2022 году и в связи с отсутствием транспортировки газа по территории Польши в период с 2023-го до 2045 года.
Подчеркивается, что в соглашении от 2010 года «Газпром Экспорт» обязался предпринять шаги, направленные на заключение нового контракта на транспортировку газа по Ямальскому газопроводу на 2022−2045 годы. Это соглашение также дает право предъявить претензии к Газпрому, даже если такой контракт не будет заключен.
Как сообщалось, 27 апреля 2022 года Газпром в одностороннем порядке прекратил поставки газа потребителям в Польше по Ямальскому контракту. По информации российской стороны, причиной явился отказ польской нефтегазовой компании PGNiG от расчетов за газ в рублях. Ранее соответствующий указ подписал путин.
Рассмотрение дела в арбитражном суде находится на прежней стадии.
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Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин сообщил в комментарии польским СМИ, что EuRoPol Gaz оценивает утраченные доходы более чем в 5 млрд злотых ($1,2 млрд).
Компания EuRoPol Gaz владеет польским участком транзитных газопроводов Ямал — Европа протяженностью около 684 км. EuRoPol Gaz ранее являлась общей собственностью польской и российской компаний PGNiG и Газпром. В ноябре 2022 года правительство Польши принудительно перевело принадлежащие Газпрому активы в собственность государства.
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