Польская компания через Стокгольмский арбитраж потребует у Газпрома $1,2 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польская компания через Стокгольмский арбитраж потребует у Газпрома $1,2 миллиарда

Фондовый рынок
23
Польская компания через Стокгольмский арбитраж потребует у Газпрома $1,2 миллиарда
Польская компания через Стокгольмский арбитраж потребует у Газпрома $1,2 миллиарда
Польская компания EuRoPol Gaz через Стокгольмский арбитраж потребует от Газпрома около $1,2 млрд утраченных доходов.
Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на EuroPol Gaz.
Как отмечается, EuRoPol Gaz 9 мая этого года подала иск на «Газпром Экспорт» в арбитражный суд в Стокгольме. Компания потребует компенсацию в размере около 285 млн долларов с процентами за транзит газа в 2006—2009 годах, а также возмещение убытков в виде недополученных доходов от услуг по транспортировке газа в 2022 году и в связи с отсутствием транспортировки газа по территории Польши в период с 2023-го до 2045 года.
Читайте также
Подчеркивается, что в соглашении от 2010 года «Газпром Экспорт» обязался предпринять шаги, направленные на заключение нового контракта на транспортировку газа по Ямальскому газопроводу на 2022−2045 годы. Это соглашение также дает право предъявить претензии к Газпрому, даже если такой контракт не будет заключен.
Место для вашей рекламы
Как сообщалось, 27 апреля 2022 года Газпром в одностороннем порядке прекратил поставки газа потребителям в Польше по Ямальскому контракту. По информации российской стороны, причиной явился отказ польской нефтегазовой компании PGNiG от расчетов за газ в рублях. Ранее соответствующий указ подписал путин.
Рассмотрение дела в арбитражном суде находится на прежней стадии.
Читайте также
Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин сообщил в комментарии польским СМИ, что EuRoPol Gaz оценивает утраченные доходы более чем в 5 млрд злотых ($1,2 млрд).
Компания EuRoPol Gaz владеет польским участком транзитных газопроводов Ямал — Европа протяженностью около 684 км. EuRoPol Gaz ранее являлась общей собственностью польской и российской компаний PGNiG и Газпром. В ноябре 2022 года правительство Польши принудительно перевело принадлежащие Газпрому активы в собственность государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.