Прибыль Газпрома за год упала более чем в три раза — Finance.ua

Прибыль Газпрома за год упала более чем в три раза
По итогам 2022 года чистая прибыль российского монополиста «Газпром» составила 747,246 млрд рублей, что в 3,6 раза меньше по сравнению с 2021 годом (2,684 трлн рублей).
Об этом сообщает «Коммерсант», который ознакомился с отчетностью компании.
В свою очередь, выручка Газпрома в 2022 году достигла 7,979 трлн рублей, что примерно на 25% больше аналогичного показателя 2021 года. Тогда выручка составила 6,39 трлн рублей.
По данным «Коммерсанта», в 2022 году добыча газа в россии сократилась на 11,8% — до 672 млрд кубометров. Это произошло на фоне сокращения поставок в Европу до исторических минимумов.
Как сообщалось, в начале сентября 2022 года Газпром полностью остановил поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1», объяснив свои действия техническими неполадками. Кроме того, власти рф ранее прекратили поставки в некоторые европейские страны, которые отказались платить за газ в рублях на фоне российского вторжения в Украину.
В конце того же месяца на участке систем газопроводов «Северный поток» в Балтийском море произошли взрывы. В результате были повреждены три из четырех нитей газопроводов.
Газпром продолжает поставлять газ в Европу по транзитной ветке через Украину, а также по Турецкому потоку.
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