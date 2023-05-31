Польша в 2022 году предоставила Украине помощь на сумму до $8 млрд — Дуда — Finance.ua
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Польша в 2022 году предоставила Украине помощь на сумму до $8 млрд — Дуда

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Польша в связи с полномасштабным вторжением россии предоставила Украине в прошлом году помощь на сумму до $8 млрд, что составляет около 1,5% ВВП страны.
Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в беседе с Алмаром Латуром, генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal, сообщает «Европейская правда».
Дуда подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения поляки «очень тепло» приняли украинцев.
«Люди отдавали свои квартиры, буквально делились хлебом. Польское государство взяло на себя определенные расходы, мы поддерживали наших предпринимателей, вкладывали деньги».
Мы подсчитали, что вся помощь Украине в 2022 году составила около 1,5% нашего ВВП, 7−8 миллиардов долларов. Это большие деньги, мы не получили за это европейскую помощь", — сказал польский президент.
По словам Дуды, в Польше уважают украинцев, потому что «все знают, что это трудолюбивые люди».
«Они работают во всех отраслях, начиная от элементарной работы и заканчивая технологиями высочайшего качества. Сегодня они влияют на развитие нашей экономики. Они являются важной частью нашего рынка труда, их 2−3 миллиона», — добавил президент Польши.
По материалам:
Економічна Правда
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