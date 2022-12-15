Польша развивает собственный газовый флот: до конца 2025 года будет иметь 8 танкеров — Finance.ua

Польша развивает собственный газовый флот: до конца 2025 года будет иметь 8 танкеров
Польская нефтеперерабатывающая компания ORLEN Group в 2023 году получит в свое использование два танкера для перевозки сжиженного природного газа, а к концу 2025 года количество таких танкеров вырастет до 8.
Об этом говорится в заявлении польской госкомпании.
«Имея собственный флот судов-газовозов, ORLEN Group сможет эффективно управлять поставками в Польшу и укрепить свои позиции на мировом рынке СПГ», — заявили в компании.
Танкеры для Польши строит южнокорейская Hyundai Heavy Industries — в городе Ульсан (Южная Корея) прошла церемония присвоения имен двум судам для перевозки СПГ.
Первое судно получило название «Lech Kaczyński» (бывший президент Польши Лех Качиньский), второе — «Grażyna Gęsicka» (бывшая министр регионального развития Польши Гражина Генсицкая).
Оба политика погибли в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.
Строительство каждого судна заняло около 18 месяцев. Они самые современные суда такого типа в мире, говорят в компании.
«Это символический жест памяти покойным президенту Польши Леху Качинскому и министру регионального развития Гражине Генсицкой за их приверженность энергетической независимости Польши и экономическому развитию страны», — заявили в ORLEN Group. — Для энергетической безопасности Польши крайне важна диверсификация поставок нефти и природного газа — последний мы уже стопроцентно импортируем из-за пределов россии. Это результат последовательно реализуемой стратегии импорта сжиженного природного газа".
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