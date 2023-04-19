Польша разблокирует транзит украинского зерна в страны ЕС — Минэкономики Сегодня 17:21 — Технологии&Авто

Польша разблокирует транзит украинского зерна в страны ЕС — Минэкономики

Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции. Польша разблокирует транзит через территорию страны украинских зерновых культур в порты в Европу. Он заработает в ночь с четверга 20 апреля на пятницу, 21 апреля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

«Правительство ожидает официальной коммуникации от польской стороны по техническим аспектам транспортировки украинской продукции по территории Польши», — говорится в сообщении.

Об отмене запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции на польский рынок не сообщалось.

Напомним, 17 апреля в Минагрополитики сообщили, что переговоры между Украиной и Польшей по экспорту и транзиту украинской сельскохозяйственной продукции до или через Польшу еще идут.

30 марта польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в правительстве Польши планируют разработать правила, позволяющие ограничить ввоз украинского зерна в страну, потому что «это зерно сегодня дестабилизирует наш рынок». В Еврокомиссии заявили, что привержены дальнейшей поддержке Украины, однако импорт украинского зерна оказывает давление на соседние страны, которые фактически «завалены» украинским зерном.

15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что утвердил запрет на импорт украинской сельхозпродукции.

16 апреля стало известно, что правительство Венгрии вслед за Польшей приняло решение временно запретить импорт агропродукции из Украины для защиты интересов местных производителей.

17 апреля правительство Словакии приняло решение о временной остановке импорта зерна и некоторых пищевых продуктов из Украины. Запрет на импорт начнет действовать с 19 апреля. Транзит продуктов украинского производства через Словакию и в дальнейшем будет возможен.

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