Польша построит первый зерновой порт, который улучшит транзит зерна из Украины — Finance.ua

Польша построит первый зерновой порт, который улучшит транзит зерна из Украины Сегодня 09:10

Польша построит в Гданьске первый зерновой порт, который будет использоваться в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.

Об этом сообщил на встрече с избирателями в городе Пшисуха министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус, которого цитирует « Польское радио », пишет «Европейская правда».

Согласно сообщению, государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьска соглашение для реализации проекта.

По словам Телуса, зерновой порт улучшит перевозку зерна, в том числе из Украины.

«Создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно по морю, очень важно», — сказал он, добавив, что отсутствие поставок сельхозпродукции в страны Африки выгодно владимиру путину.

Напомним, отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам и экспорту украинского зерна.

Украина 18 сентября начала обжалование в ВТО действий Польши, Словакии и Венгрии, после того как они ввели односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции.

Недавно замминистра экономики и украинский торговый представитель Тарас Качка заявил, что Украина «поставила на паузу» свои жалобы во Всемирную торговую организацию.

Економічна Правда По материалам:

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