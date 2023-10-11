Польша построит первый зерновой порт, который улучшит транзит зерна из Украины — Finance.ua

Польша построит первый зерновой порт, который улучшит транзит зерна из Украины
Польша построит в Гданьске первый зерновой порт, который будет использоваться в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.
Об этом сообщил на встрече с избирателями в городе Пшисуха министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус, которого цитирует «Польское радио», пишет «Европейская правда».
Согласно сообщению, государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьска соглашение для реализации проекта.
По словам Телуса, зерновой порт улучшит перевозку зерна, в том числе из Украины.
«Создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно по морю, очень важно», — сказал он, добавив, что отсутствие поставок сельхозпродукции в страны Африки выгодно владимиру путину.
Напомним, отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам и экспорту украинского зерна.
Украина 18 сентября начала обжалование в ВТО действий Польши, Словакии и Венгрии, после того как они ввели односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции.
Недавно замминистра экономики и украинский торговый представитель Тарас Качка заявил, что Украина «поставила на паузу» свои жалобы во Всемирную торговую организацию.
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