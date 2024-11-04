Польша планирует построить завод искусственного интеллекта — Finance.ua

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Польша планирует построить завод искусственного интеллекта

Финтех и Карты
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Польша планирует построить завод искусственного интеллекта
Польша планирует построить завод искусственного интеллекта
Правительство Польши планирует выделить 69,6 млн злотых (около 17,5 млн долларов) на проект по строительству завода искусственного интеллекта в Кракове. Об этом заявил замминистра цифровых технологий Дариуш Стандерский, пишет europeaninterest.eu.
Это объявление было сделано в рамках поправки в бюджет. Если законопроект будет одобрен, средства будут переведены в AGH University of Science and Technology в Кракове и Cyfronet, ведущее учреждение в области эксплуатации и разработки высокопроизводительных компьютеров и муниципальной академической компьютерной сети.
Новый завод будет создан на базе академического компьютерного центра Cyfronet AGH.
В интервью PAP министр Стандерский заявил, что завод искусственного интеллекта получит софинансирование от Европейской комиссии, занимающейся созданием, тестированием и использованием систем искусственного интеллекта.
Хотя конкретных подробностей о проекте министр не назвал, он выразил надежду, что процесс начнется в этом году и завершится в следующем. Он подчеркнул, что конечная цель этих инвестиций позволит Польше присоединиться к европейской экосистеме искусственного интеллекта.
Министр также сообщил, что «искусственному интеллекту действительно нужны прежде всего вычислительная мощность, а во-вторых, данные. Когда дело касается данных, открытости данных, мы являемся лидером в мире. А вычислительная мощность — это та область, куда нам еще нужно инвестировать».
По материалам:
Судебно-юридична газета
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