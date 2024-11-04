Польша планирует построить завод искусственного интеллекта — Finance.ua

Польша планирует построить завод искусственного интеллекта Сегодня 18:13 — Финтех и Карты

Польша планирует построить завод искусственного интеллекта

Правительство Польши планирует выделить 69,6 млн злотых (около 17,5 млн долларов) на проект по строительству завода искусственного интеллекта в Кракове. Об этом заявил замминистра цифровых технологий Дариуш Стандерский, пишет europeaninterest.eu.

Это объявление было сделано в рамках поправки в бюджет. Если законопроект будет одобрен, средства будут переведены в AGH University of Science and Technology в Кракове и Cyfronet, ведущее учреждение в области эксплуатации и разработки высокопроизводительных компьютеров и муниципальной академической компьютерной сети.

Новый завод будет создан на базе академического компьютерного центра Cyfronet AGH.

В интервью PAP министр Стандерский заявил, что завод искусственного интеллекта получит софинансирование от Европейской комиссии, занимающейся созданием, тестированием и использованием систем искусственного интеллекта.

Хотя конкретных подробностей о проекте министр не назвал, он выразил надежду, что процесс начнется в этом году и завершится в следующем. Он подчеркнул, что конечная цель этих инвестиций позволит Польше присоединиться к европейской экосистеме искусственного интеллекта.

Министр также сообщил, что «искусственному интеллекту действительно нужны прежде всего вычислительная мощность, а во-вторых, данные. Когда дело касается данных, открытости данных, мы являемся лидером в мире. А вычислительная мощность — это та область, куда нам еще нужно инвестировать».

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