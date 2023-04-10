Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины — Finance.ua
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Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины

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Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины
Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины
Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Ранее путешествовавшие в Польшу украинцы могли пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Требовалось только наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца.
«Однако недавно страна отменила это правило. Теперь для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС», — говорят в министерстве.

Что изменилось

К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырехлапого — не коммерческое. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства.

Справка Finance.ua:

  • в Украине предусмотрены штрафы для водителей, не соблюдающих правила эксплуатации автомобилей на иностранных номерах. Правила въезда на автомобилях с иностранной регистрацией для украинцев и иностранных граждан отличаются;
  • граждане Украины могут беспрепятственно выезжать на территорию нашего государства. Для возвращения вам понадобится действующий загранпаспорт или удостоверение личности на возвращение в Украину. Если ваш въезд в Украину временный и вы планируете снова вернуться в Европу, то необходимо соблюдать определенные правила.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Finance.ua
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