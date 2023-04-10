Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины — Finance.ua

Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины
Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Ранее путешествовавшие в Польшу украинцы могли пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Требовалось только наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца.
«Однако недавно страна отменила это правило. Теперь для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС», — говорят в министерстве.
Что изменилось
К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырехлапого — не коммерческое. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства.
Справка Finance.ua:
- в Украине предусмотрены штрафы для водителей, не соблюдающих правила эксплуатации автомобилей на иностранных номерах. Правила въезда на автомобилях с иностранной регистрацией для украинцев и иностранных граждан отличаются;
- граждане Украины могут беспрепятственно выезжать на территорию нашего государства. Для возвращения вам понадобится действующий загранпаспорт или удостоверение личности на возвращение в Украину. Если ваш въезд в Украину временный и вы планируете снова вернуться в Европу, то необходимо соблюдать определенные правила.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
Поделиться новостью