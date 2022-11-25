Польша испытывает новые БМП Barsuk (видео) — Finance.ua

Польша испытывает новые БМП Barsuk (видео) Сегодня 04:37 — Технологии&Авто

Боевой модуль состоит из 30-мм пушки, пулемета калибра 7,62-мм и ПТРК, пишет auto.bigmir.net

После передачи Украине большого количества разной бронированной техники Польша начала активно пополнять свои запасы бронемашин. Так, недавно для полевых испытаний военным была передана бронемашина Barsuk. По словам польских генералов, эта БМП способна предоставить польской армии те возможности, которых они раньше не имели.

Новые бронемашины должны прийти на замену еще советским БМП-1, часть из которых Польша передала Украине. Новые бронемашины весят 28 тонн, а их максимальная скорость на дорогах общего пользования составляет около 65 км/ч. Как и советские БМП, данная бронемашина может преодолевать водные помехи, развивая скорость до 8 км/ч.

После испытания военные должны передать разработчикам свои замечания по эргономике и удобству использования нового БМП. Это поможет довести бронемашину до идеала после принятия ее на вооружение. В случае успешных тестов БМП Borsuk могут стать новым бронетранспортером для ВС Польши.

Новая БМП получила переднемоторную компоновку. Сразу после двигателя с трансмиссией в БМП расположился отдел управления и боевая часть. К настоящему времени известно, что у бронемашины будет и вторая конфигурация.

На вооружении польской БМП будет стоять модуль НZSSW-30, состоящий из 30-миллиметровой пушки (боезапас 200 снарядов) и 7,62-мм пулемета (боезапас 400 патронов). Кроме этого, модуль получит двойную противотанковую установку Spike-LR. Также конструкция боевого модуля предусматривает установку дополнительной брони.

Внутри могут спокойно разместиться три человека экипажа, а на борт БМП берет до 6 бойцов. В движение эту технику приводит дизельный двигатель MTU 8V-199-TE20 на 720 л.с.

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