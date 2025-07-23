Польша анонсировала масштабную программу развития беспилотников — Finance.ua

Польша анонсировала масштабную программу развития беспилотников Сегодня 18:04

Польша анонсировала масштабную программу развития беспилотников

Польша разработала комплекс программ, существенно изменяющих стратегию использования беспилотников в армии страны. Так, важные шаги будут сделаны в направлении испытания инновационных систем и обучения операторов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

«Мы вступаем в революцию беспилотников. Польские вооруженные силы вступают в новую эру, в которой массовое использование беспилотных систем станет одним из основных столпов нашей обороны», — заявил государственный секретарь Министерства национальной обороны Цезарий Томчик.

По его словам, в этом году в Польше на закупку беспилотников будет выделено 200 миллионов злотых (2,29 млрд гривен), половина которых пойдет на системы обучения. Он также отметил возможность удвоения финансирования, если отечественная промышленность будет готова их поставлять.

«Украина — наша отправная точка. Украина изменила все. Агрессия рф против Украины продемонстрировала важность беспилотных систем», — добавил Томчик.

Он также объявил об упрощении процедур закупок. Военные смогут покупать успешно прошедшие испытания беспилотники без соблюдения положений Закона о государственных закупках.

«После испытаний и процесса оценки военные смогут закупить системы, которые сочтут соответствующими. Наша цель — сделать беспилотные системы повседневным вооружением», — добавил Томчик.

Ссылаясь на опыт войны в Украине, Томчик объявил о создании Центра беспилотных летательных аппаратов на базе технологического института ВВС.

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