Покупка облигаций в «Дії» станет платной — Укргазбанк обновляет комиссии 03.04.2026, 08:33

Покупка ОВГЗ составит 0,2% от суммы сделки

Укргазбанк с 15 апреля обновляет комиссии при оплате услуг через Дію.

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Новые комиссии по налогам и услугам:

военные облигации — комиссия составит 0,2% (ранее — 0%);

налоги (ЕП, ЕСВ, военный сбор) — комиссия снижается с 1,4% до 1,3% (минимум 1 грн);

другие платежи (штрафы, судебный сбор, ЕГР, обновление данных ФЛП, справки, сервисы МВД и т. п. ) — тариф становится унифицированным и уменьшается с 1,4% до 1,3% (минимум 1 грн).

Как объяснила пресс-служба Укргазбанка, покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составит 0,2% от суммы сделки и будет отображаться отдельной строкой при оплате. В то же время банк не получает прибыли от продажи ОВГЗ через приложение Дія, а комиссия 0,2% покрывает исключительно себестоимость транзакции.

«Комиссия 0,2% - это не прибыль банка, а себестоимость транзакции. Раньше мы оплачивали ее за свой счет, но как государственный банк считаем, что эти средства должны работать на государство», — отмечают в финучреждении.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в приложении «Дія» добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия» с датой выплаты 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых. «Покупаете 10 облигаций Феодосия за 10 756 грн под 15,5% годовых — через год получаете 12 352 грн на Дія. Карту», — сообщали в «Дії».

Украинцы уже приобрели через приложение более 22 млн военных облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

