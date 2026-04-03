0 800 307 555
ру
Покупка облигаций в «Дії» станет платной — Укргазбанк обновляет комиссии

Личные финансы
599
Покупка ОВГЗ составит 0,2% от суммы сделки
Укргазбанк с 15 апреля обновляет комиссии при оплате услуг через Дію.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Новые комиссии по налогам и услугам:

  • военные облигации — комиссия составит 0,2% (ранее — 0%);
  • налоги (ЕП, ЕСВ, военный сбор) — комиссия снижается с 1,4% до 1,3% (минимум 1 грн);
  • другие платежи (штрафы, судебный сбор, ЕГР, обновление данных ФЛП, справки, сервисы МВД и т. п.) — тариф становится унифицированным и уменьшается с 1,4% до 1,3% (минимум 1 грн).
Как объяснила пресс-служба Укргазбанка, покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составит 0,2% от суммы сделки и будет отображаться отдельной строкой при оплате. В то же время банк не получает прибыли от продажи ОВГЗ через приложение Дія, а комиссия 0,2% покрывает исключительно себестоимость транзакции.
«Комиссия 0,2% - это не прибыль банка, а себестоимость транзакции. Раньше мы оплачивали ее за свой счет, но как государственный банк считаем, что эти средства должны работать на государство», — отмечают в финучреждении.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в приложении «Дія» добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия» с датой выплаты 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых. «Покупаете 10 облигаций Феодосия за 10 756 грн под 15,5% годовых — через год получаете 12 352 грн на Дія. Карту», — сообщали в «Дії».
Украинцы уже приобрели через приложение более 22 млн военных облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Персональные финансыОблигацииВоенные облигацииДияУкргазбанк
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems