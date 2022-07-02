Показатели NFT токенов упали до самого низкого уровня за год — Finance.ua

Показатели NFT токенов упали до самого низкого уровня за год Сегодня 22:04 — Финтех и Карты

Показатели NFT токенов упали до самого низкого уровня за год

Ажиотаж вокруг NFT явно угасает, поскольку ежедневная продажа в июне 2022 года упала до годового минимума. Бум NFT был поддержан здоровой и оптимистичной криптоэкосистемой и позитивными настроениями инвесторов. Однако медвежий тренд повлиял на рынок.

Экосистема NFT зафиксировала свои самые плохие показатели за год в июне этого года — общее количество ежедневных продаж упало примерно до 19 000 с оценочной стоимостью 13,8 миллиона долларов оборота — в последний раз такие показатели были в июне 2021-го.

Для сравнения, самая большая продажа состоялась 1 мая 2022 года, когда за день было продано 118 577 NFT на сумму 780,4 миллиона долларов. Впрочем, это не помогло рынку глобально — за последние три месяца рыночная капитализация NFT упала почти на 40%, снижение объема торгов составило 66%.

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noworries По материалам:

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