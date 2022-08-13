Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия — Finance.ua
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Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия

Личные финансы
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Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия
Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия
С началом полномасштабной войны около 5 млн украинцев потеряли работу — кто-то уехал за границу, а кто-то — остался в Украине без заработка.
В условиях войны изменилось не только количество безработных, но и рынок труда, пишут Факты ICTV.

Водители такси

Сегодня на сайтах по поиску работы размещено множество вакансий таксиста. Не нужно даже иметь свой автомобиль, некоторые компании выдают авто.
Предлагают такую работу в основном компании Uklon, Bolt или Uber.
Среди главных требований:
  • выполнение плановых показателей;
  • вежливое общение с клиентами;
  • знание и соблюдение ПДД;
  • бережное отношение к автомобилю, поддержание его в чистоте.
Зарплата у таксистов от 15 до 30 тыс. грн. К тому же свои деньги можно получать ежедневно, после рабочего дня.

Официанты

Достаточно популярна подработка, особенно для студентов. Сегодня на рынке труда обещают зарплату от 10 до 35 тыс. грн в месяц.
Большинство заведений практикуют ежедневную оплату, поэтому деньги вам будут отдавать в конце каждого дня.
Среди основных условий:
  • приветливость и грамотность;
  • желательно базовое знание английского языка;
  • уважение к гостям и коллегам;
  • ответственность и усердие.

Грузчик и разнорабочий

Трудная, мужская работа. За нее предлагают от 50 до 200 грн в час работы. В месяц можно получить от 8 до 35 тыс. грн.
Среди главных требований — ответственность и трудолюбие.

Администратор чата-поддержки

Интернет-магазины ищут в команду администраторов чата-поддержки. Работнику необходимо оперативно отвечать заинтересованным покупателям.
Заработная плата за одну смену — от 500 до 1000 грн. Дополнительно проценты от продаж.

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Среди преимуществ:
  • удобный график;
  • хороший заработок;
  • общение с новыми людьми.
К тому же плату за работу можно забирать ежедневно.

Мастер маникюра

Единственное условие трудоустройства на такую работу — навыки и опыт.
Заработная плата — от 15 до 30 тыс. грн в месяц. Ежедневная плата будет зависеть от количества клиентов и личных процентов работника в салоне красоты.

Дистрибьютор

Ежедневная оплата 750–1000 грн/день. В заработок входит оклад и бонусы.
Опыт работы не требуется, всему научат на стажировке, которая тоже оплачивается — 50 грн/час.
Требования к работнику:
  • активность;
  • ответственность;
  • коммуникабельность;
  • доброжелательность.

Где искать такую работу

Для этого следует пользоваться сайтами по поиску работы. Среди популярных в Украине:
Платформы для поиска работы:
  1. Work.ua;
  2. grc.ua;
  3. Robota.ua;
  4. Jooble;
  5. Jobs for Ukraine;
  6. Upwork;
  7. Fiverr.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Факти
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