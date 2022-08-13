Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия — Finance.ua

Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия
С началом полномасштабной войны около 5 млн украинцев потеряли работу — кто-то уехал за границу, а кто-то — остался в Украине без заработка.
В условиях войны изменилось не только количество безработных, но и рынок труда, пишут Факты ICTV.
Водители такси
Сегодня на сайтах по поиску работы размещено множество вакансий таксиста. Не нужно даже иметь свой автомобиль, некоторые компании выдают авто.
Предлагают такую работу в основном компании Uklon, Bolt или Uber.
Среди главных требований:
- выполнение плановых показателей;
- вежливое общение с клиентами;
- знание и соблюдение ПДД;
- бережное отношение к автомобилю, поддержание его в чистоте.
Зарплата у таксистов от 15 до 30 тыс. грн. К тому же свои деньги можно получать ежедневно, после рабочего дня.
Официанты
Достаточно популярна подработка, особенно для студентов. Сегодня на рынке труда обещают зарплату от 10 до 35 тыс. грн в месяц.
Большинство заведений практикуют ежедневную оплату, поэтому деньги вам будут отдавать в конце каждого дня.
Среди основных условий:
- приветливость и грамотность;
- желательно базовое знание английского языка;
- уважение к гостям и коллегам;
- ответственность и усердие.
Грузчик и разнорабочий
Трудная, мужская работа. За нее предлагают от 50 до 200 грн в час работы. В месяц можно получить от 8 до 35 тыс. грн.
Среди главных требований — ответственность и трудолюбие.
Администратор чата-поддержки
Интернет-магазины ищут в команду администраторов чата-поддержки. Работнику необходимо оперативно отвечать заинтересованным покупателям.
Заработная плата за одну смену — от 500 до 1000 грн. Дополнительно проценты от продаж.
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Среди преимуществ:
- удобный график;
- хороший заработок;
- общение с новыми людьми.
К тому же плату за работу можно забирать ежедневно.
Мастер маникюра
Единственное условие трудоустройства на такую работу — навыки и опыт.
Заработная плата — от 15 до 30 тыс. грн в месяц. Ежедневная плата будет зависеть от количества клиентов и личных процентов работника в салоне красоты.
Дистрибьютор
Ежедневная оплата 750–1000 грн/день. В заработок входит оклад и бонусы.
Опыт работы не требуется, всему научат на стажировке, которая тоже оплачивается — 50 грн/час.
Требования к работнику:
- активность;
- ответственность;
- коммуникабельность;
- доброжелательность.
Где искать такую работу
Для этого следует пользоваться сайтами по поиску работы. Среди популярных в Украине:
Платформы для поиска работы:
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