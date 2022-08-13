Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия — Finance.ua

Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия Сегодня 07:17 — Личные финансы

Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия

С началом полномасштабной войны около 5 млн украинцев потеряли работу — кто-то уехал за границу, а кто-то — остался в Украине без заработка.

В условиях войны изменилось не только количество безработных, но и рынок труда, пишут Факты ICTV

Водители такси

Сегодня на сайтах по поиску работы размещено множество вакансий таксиста. Не нужно даже иметь свой автомобиль, некоторые компании выдают авто.

Предлагают такую работу в основном компании Uklon, Bolt или Uber.

Среди главных требований:

выполнение плановых показателей;

вежливое общение с клиентами;

знание и соблюдение ПДД;

бережное отношение к автомобилю, поддержание его в чистоте.

Зарплата у таксистов от 15 до 30 тыс. грн. К тому же свои деньги можно получать ежедневно, после рабочего дня.

Официанты

Достаточно популярна подработка, особенно для студентов. Сегодня на рынке труда обещают зарплату от 10 до 35 тыс. грн в месяц.

Большинство заведений практикуют ежедневную оплату, поэтому деньги вам будут отдавать в конце каждого дня.

Среди основных условий:

приветливость и грамотность;

желательно базовое знание английского языка;

уважение к гостям и коллегам;

ответственность и усердие.

Грузчик и разнорабочий

Трудная, мужская работа. За нее предлагают от 50 до 200 грн в час работы. В месяц можно получить от 8 до 35 тыс. грн.

Среди главных требований — ответственность и трудолюбие.

Администратор чата-поддержки

Интернет-магазины ищут в команду администраторов чата-поддержки. Работнику необходимо оперативно отвечать заинтересованным покупателям.

Заработная плата за одну смену — от 500 до 1000 грн. Дополнительно проценты от продаж.

Среди преимуществ:

удобный график;

хороший заработок;

общение с новыми людьми.

К тому же плату за работу можно забирать ежедневно.

Мастер маникюра

Единственное условие трудоустройства на такую работу — навыки и опыт.

Заработная плата — от 15 до 30 тыс. грн в месяц. Ежедневная плата будет зависеть от количества клиентов и личных процентов работника в салоне красоты.

Дистрибьютор

Ежедневная оплата 750–1000 грн/день. В заработок входит оклад и бонусы.

Опыт работы не требуется, всему научат на стажировке, которая тоже оплачивается — 50 грн/час.

Требования к работнику:

активность;

ответственность;

коммуникабельность;

доброжелательность.

Где искать такую работу

Для этого следует пользоваться сайтами по поиску работы. Среди популярных в Украине:

Платформы для поиска работы:

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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