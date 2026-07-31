Подготовка к зиме: в Киеве формируют продовольственный резерв и отрабатывают действия на случай ЧС Сегодня 11:28

Гуманитарный штаб Киева должен закупить и укомплектовать продовольственные наборы

В Киеве идет подготовка материального резерва к осенне-зимнему периоду с учетом возможных чрезвычайных ситуаций. Основное внимание уделяется продовольственной безопасности и координации действий всех привлеченных служб.

Об этом во время заседания Координационного совета по вопросам продовольственной безопасности и оперативного жизнеобеспечения населения Киева сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Олег Куявский.

По его словам, такую ​​работу город ведет с начала полномасштабного вторжения, постоянно обновляя запасы и совершенствуя алгоритмы реагирования.

«Город системно готовится к осенне-зимнему периоду, учитывая все возможные сценарии. Наша задача — заблаговременно сформировать необходимый материальный резерв, обеспечить продовольственную безопасность киевлян и отработать четкие алгоритмы взаимодействия всех служб, чтобы в случае чрезвычайной ситуации помощь поступала людям максимально быстро», — отметил Олег Куявский.

Какие запасы формируют

В ходе заседания участники Координационного совета рассмотрели ключевые вопросы формирования продовольственного резерва столицы.

В частности, в ближайшие 1−1,5 месяца Гуманитарный штаб Киева должен закупить и укомплектовать продовольственные наборы (индивидуальные суточные рационы), которые будут использовать в случае чрезвычайных ситуаций.

При формировании резерва учли предложения общественных организаций и волонтеров, имеющих практический опыт работы в кризисных условиях.

Дальнейшие планы

Отдельное внимание было уделено алгоритмам взаимодействия между структурными подразделениями городской власти, райгосадминистрациями, коммунальными предприятиями, общественными и благотворительными организациями.

В частности, уточнили ответственных за логистику и поставку пищевых продуктов, воды и предметов первой необходимости для населения в случае кризисных ситуаций.

В дальнейшем планируется увеличить финансирование мер по продовольственной безопасности и наращивание объемов резервов.

Какую помощь уже оказали в 2026 году

В КГГА напомнили, что Гуманитарный штаб Киева работает в режиме непрерывного кризисного реагирования, оказывая комплексную помощь жильцам поврежденных домов. Работу штаба координирует Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА по взаимодействию с районными государственными администрациями и общественными организациями.

В январе-июле 2026 года значительные объемы продуктов передали в РГА для приготовления горячих блюд для населения и спасателей. Также пострадавшим было передано около 100 тонн продовольствия и 500 тысяч единиц товаров первой необходимости (фонари, свечи, павербанки и одноразовая посуда и др.).

Кроме того, город обеспечил передачу 979 источников энергоснабжения в заведения образования, здравоохранения, соцсферы, культуры, объектов критической инфраструктуры и райгосадминистраций. В рамках программы «Теплый пакет» для социально уязвимых категорий населения распределили 250 тысяч единиц промышленных товаров.

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