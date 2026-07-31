0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подготовка к зиме: в Киеве формируют продовольственный резерв и отрабатывают действия на случай ЧС

41
Гуманитарный штаб Киева должен закупить и укомплектовать продовольственные наборы
Гуманитарный штаб Киева должен закупить и укомплектовать продовольственные наборы
В Киеве идет подготовка материального резерва к осенне-зимнему периоду с учетом возможных чрезвычайных ситуаций. Основное внимание уделяется продовольственной безопасности и координации действий всех привлеченных служб.
Об этом во время заседания Координационного совета по вопросам продовольственной безопасности и оперативного жизнеобеспечения населения Киева сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Олег Куявский.
По его словам, такую ​​работу город ведет с начала полномасштабного вторжения, постоянно обновляя запасы и совершенствуя алгоритмы реагирования.
«Город системно готовится к осенне-зимнему периоду, учитывая все возможные сценарии. Наша задача — заблаговременно сформировать необходимый материальный резерв, обеспечить продовольственную безопасность киевлян и отработать четкие алгоритмы взаимодействия всех служб, чтобы в случае чрезвычайной ситуации помощь поступала людям максимально быстро», — отметил Олег Куявский.

Какие запасы формируют

В ходе заседания участники Координационного совета рассмотрели ключевые вопросы формирования продовольственного резерва столицы.
В частности, в ближайшие 1−1,5 месяца Гуманитарный штаб Киева должен закупить и укомплектовать продовольственные наборы (индивидуальные суточные рационы), которые будут использовать в случае чрезвычайных ситуаций.
При формировании резерва учли предложения общественных организаций и волонтеров, имеющих практический опыт работы в кризисных условиях.

Дальнейшие планы

Отдельное внимание было уделено алгоритмам взаимодействия между структурными подразделениями городской власти, райгосадминистрациями, коммунальными предприятиями, общественными и благотворительными организациями.
В частности, уточнили ответственных за логистику и поставку пищевых продуктов, воды и предметов первой необходимости для населения в случае кризисных ситуаций.
В дальнейшем планируется увеличить финансирование мер по продовольственной безопасности и наращивание объемов резервов.

Какую помощь уже оказали в 2026 году

В КГГА напомнили, что Гуманитарный штаб Киева работает в режиме непрерывного кризисного реагирования, оказывая комплексную помощь жильцам поврежденных домов. Работу штаба координирует Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА по взаимодействию с районными государственными администрациями и общественными организациями.
В январе-июле 2026 года значительные объемы продуктов передали в РГА для приготовления горячих блюд для населения и спасателей. Также пострадавшим было передано около 100 тонн продовольствия и 500 тысяч единиц товаров первой необходимости (фонари, свечи, павербанки и одноразовая посуда и др.).
Кроме того, город обеспечил передачу 979 источников энергоснабжения в заведения образования, здравоохранения, соцсферы, культуры, объектов критической инфраструктуры и райгосадминистраций. В рамках программы «Теплый пакет» для социально уязвимых категорий населения распределили 250 тысяч единиц промышленных товаров.
По материалам:
Finance.ua
Киев
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems