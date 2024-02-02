Поддержка Украины: Макрон сделал громкое заявление — Finance.ua

Поддержка Украины: Макрон сделал громкое заявление Сегодня 14:35

Поддержка решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро всеми 27 странами Европейского союза показала россии, что Европа не устала.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Европейского совета.

«Это соглашение показывает предсказуемость нашей поддержки Украины из-за долгосрочных экономических и финансовых обязательств. Послание четкое: россии не следует рассчитывать на какую-то усталость со стороны европейцев в поддержке Украины», — сказал Макрон.

По его словам, Европейский совет согласился с тем, что Еврокомиссия будет представлять ежегодный отчет по реализации программы для Украины, на основе которого будут проводить ежегодные дебаты. Макрон объяснил, что в случае необходимости через два года Европейский совет может пригласить Комиссию представить предложение о пересмотре этого механизма, в частности, в контексте следующей многолетней финансовой программы Европейского Союза.

Что касается военной поддержки, то, как сказал президент Франции, страны Европы берут на себя двусторонние обязательства, и именно это станет одной из целей его предстоящего визита в Украину.

«Франция предоставляет критически важные возможности, которые могут иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты „Скальп“ для противовоздушной обороны и артиллерийские системы Цезарь», — сказал Макрон.

Кроме того, он напомнил, что 18 января Франция как сопредседатель (вместе с США) принимала важную встречу по созданию так называемой артиллерийской коалиции, в которую вошли 22 страны. На следующем заседании Евросовета Макрон пообещал вернуться к вопросу о российских активах.

«Мы сделали важный шаг, решив отделить проценты замороженных российских активов. Вторым этапом теперь будет принятие решения о том, как их использовать и куда распределить», — отметил президент Франции.

Укрінформ По материалам:

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