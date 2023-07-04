Поддержка Дании и агентств системы ООН помогут Украине усилить устойчивость энергосистемы — Finance.ua

Поддержка Дании и агентств системы ООН помогут Украине усилить устойчивость энергосистемы Сегодня 13:34 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков в онлайн-формате принял участие в мероприятии «Восстановление устойчивой энергетической инфраструктуры в Украине», организованном Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), Министерством иностранных дел Дании и Посольством Украины в Дании.

Ярослав Демченков отметил, что Украина уже имеет длительный и успешный опыт сотрудничества с Данией в рамках украинско-датского энергетического партнерства. Еще до начала полномасштабной войны стороны эффективно сотрудничали в сфере возобновляемой энергетики, в частности, значительная часть украинских ветровых электростанций работала на турбинах датского производства Vestas.

«К сожалению, сегодня основная часть этих ВЭС повреждена или разрушена. Оставшиеся на временно оккупированной территории часто разбивали и грабили россияне. Без военной цели, только из ненависти», — отметил он.

Энергетическая стратегия Украины до 2050 года подтверждает намерения нашего государства вместе с другими странами ЕС достичь нейтральности углерода в энергетике. В этом контексте важную роль играет развитие возобновляемых источников энергии, в частности ветроэнергетики.

«Оффшорный энергетический потенциал Украины Всемирный банк оценил в 250 ГВт. Нам нужны датская экспертиза, технологии и инвестиции, чтобы раскрыть этот потенциал и использовать его во благо объединенной Европы», — добавил замминистра.

Ярослав Демченков также отметил перспективы сотрудничества в рамках инициативы UNOPS «Устойчивые инвестиции в инфраструктуру и инновации», а также действующей программы ПРООН в Украине.

«россия атакует не только Украину, но и всю идею устойчивого развития. Поэтому для нас нет другого способа усилить переход энергии. На этом пути очень важно внедрять опыт и инструментарий агентств ООН по устойчивому развитию. Они обладают необходимым мандатом и могут реализовать проекты в особых условиях в военное время», — отметил Ярослав Демченков.

Украинское «зеленое» восстановление потребует технологий, позволяющих превращать избыток возобновляемой энергии в другие виды энергии или продукты, такие как водород, аммиак или синтетическое топливо.

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