Подарок за донат: Академия Минфин объявляет розыгрыш ко дню рождения — Finance.ua
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Подарок за донат: Академия Минфин объявляет розыгрыш ко дню рождения

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Подарок за донат: Академия Минфин объявляет розыгрыш ко дню рождения
Подарок за донат: Академия Минфин объявляет розыгрыш ко дню рождения
Академия Минфин уже совсем скоро будет праздновать день рождения, но вместо того чтобы принимать подарки, готовится их раздавать. Получить приятные бонусы от учебного проекта можно будет при одном условии — сделав донат в поддержку украинских защитников.
Рассказываем подробнее о том, кто и какие именно подарки сможет получить.

Маленький донат в обмен на большой подарок

В этом году Академия Минфин решила организовать благотворительный сбор. Все собранные средства будут направлены на поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр).
Получить подарки можно приняв участие в розыгрыше. Чтобы присоединиться к розыгрышу, нужно выполнить следующие шаги:
  1. Заполнить контактную форму по ссылке (чтобы организаторы знали, куда передать призы).
  2. Сделать донат от 200 гривен в помощь 44 ОМБр.
После этого вы автоматически станете участником розыгрыша призов. Победителей выберут с помощью рандомайзера. Уже 26 июля их имена будут указаны на сайте.

Какие подарки можно выиграть

Победителей ждут не только приятные, но и важные призы, которые подготовили Академия Минфин совместно с 44 ОМБр. В частности, будут разыграны:
  1. 7 онлайн курсов от Академии Минфин.
  2. 10 билетов на конференцию «Жить на проценты»: 5 билетов на Онлайн участие, 5 билетов на Оффлайн участие.
  3. Промокод на 250 грн к депозиту от программы «Бонус к депозиту».
  4. Лоты от бригады, среди которых шевроны, флаг, другие артефакты с поля боя.
Академия Минфин из года в год помогает повышать финансовую грамотность украинцев. Курсы Академии направлены на то, чтобы их слушатели научились разбираться с инвестированием и его стратегиями.
Всего в Академии Минфин есть семь курсов, разной продолжительности (от 7 до 30 дней): Антикризисные инвестиции, Финансовый трамплин, Инвестирование через опционы, Инвестирование в IPO, Инвестирование в ОВГЗ, Инвестирование в ETF, Инвестирование в доходную недвижимость. Именно их выиграют победители.
Поэтому, поддержав украинских воинов, вы сможете не только помочь ВСУ, но и получить возможность углубить свои знания о финансах и инвестициях. Сегодня это очень важно, ведь финансовая грамотность — это путь к финансовой независимости.
Празднуйте день рождения Академии Минфин вместе с нами и не упускайте свой шанс выгодно «прокачать» свои финансовые навыки!
По материалам:
Finance.ua
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