🎁 Подарок от партнера Finance.ua для читателей Сегодня 14:44 — Фондовый рынок

🎁 Подарок от партнера Finance.ua для читателей

🎁 Finance.ua любит своих клиентов и часто дарит подарки от наших партнеров для тех, кто покупает у нас страховки.

Например: к Автогражданке вы получите бонус от нашего партнера Киевстар Т В , к туристическому страхованию бесплатные уроки английского в Speak Up.

Недавно у нас появился новый книжный партнер — Yakaboo. Мы верим, что книги — лучший способ узнать что-то новое, поэтому попросили наших друзей из Yakaboo подарить вам скидку на книги.

Вы получите скидку по промокоду: FINANCEUA

Активируйте его в корзине на сайте Yakaboo.ua при заказе без скидочных бумажных книг на сумму от 600 грн. — и получите мгновенные -100 грн. Промокод действует до 20.06.2023 .

Как это работает:

1. Выберите нужные книги на Yakaboo.ua и добавьте их в корзину.

2. Найдите в корзине поле «Подарочный сертификат или промокод», введите свой промокод FINANCEUA. Если вы правильно выполнили условия акции (сумма заказа от 600 грн, а на книги не действуют другие скидки), скидка мгновенно применяется.

3. Выберите удобную доставку и способ оплаты и подтвердите заказ.

Уже совсем скоро мы презентуем собственную программу лояльности от Finance.ua, где каждый клиент страхования сможет бесплатно получать бонусы от наших партнеров. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить запуск.

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