Почти половина украинских банков имеют иностранных владельцев — исследование Сегодня 15:00 — Фондовый рынок

Почти половина украинских банков имеют иностранных владельцев — исследование

В Украине из 61 банковского учреждения 26 имеют иностранных совладельцев и 7 контролируется государством по состоянию на март 2025 года. Совокупные активы банков превышают 3,4 трлн грн, а их доходы за 2024 год достигли более 500 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитики R&D центра YouControl.

Пятерка крупнейших банков по уставному капиталу

Активы действующих банков Украины, по данным НБУ на 01.02.2025 года, составляют 3,4 трлн грн. За 2024 год доходы банков составили 507,3 млрд грн, а за январь 2025 года — 45,6 млрд грн.

Большинство банков зарегистрировано в Киеве (46), 4 — на Львовщине, 3 — в Днепропетровской области, по 2 банка — в Запорожской, Одесской и Черниговской области. В Харьковской и Полтавской области зарегистрировано по одному банку.

Совокупный размер уставных капиталов всех действующих украинских банков составляет 408,5 млрд грн. Пятерку лидеров по размеру уставного капитала составляют банковские учреждения, контрольный пакет акций которых принадлежит государству:

ПриватБанк — 206,01 млрд грн;

Ощадбанк — 49,5 млрд грн;

Укрэксимбанк — 45,6 млрд грн;

Сенс Банк — 28,7 млрд грн;

Укргазбанк — 13,8 млрд грн.

4 из вышеупомянутых государственных банков, кроме «Сенс Банка», также входят в пятерку банков по размеру чистых активов за 2024 год.

С января 2024 г. 88,9% акций АО «Первый Инвестиционный Банк» перешли в собственность государства. Ранее эти акции принадлежали находящемуся под санкциями СНБО Евгению Гинеру. Размер уставного капитала банка составляет 338,1 млн грн.

В июле 2024 года национализировали «Мотор Банк». 100% акций банка было взыскано в пользу государства на основании решения Высшего антикоррупционного суда от 18.04.2024 г. по делу № 991/558/24. Ранее акционером банка был экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, находящийся под санкциями СНБО.

Почти половина украинских банков — с иностранными владельцами

Акционерами около 43% всех украинских банков (26) с долей свыше 10% являются иностранные компании. При этом в 20-ти из них доля иностранного капитала превышает 95%.

Авангард Банк — бенефициары Макар Пасенюк и Константин Стеценко;

МТБ Банк — бенефициары Игорь Згуров и Михаил Партикевич;

Индустриалбанк — бенефициар Игорь Дворецкий;

Таскомбанк — бенефициар Сергей Тигипко;

Универсал Банк / Monobank — бенефициар Сергей Тигипко.

Инфографика: YouControl

Украинские банки и их связи с корпоративными группами и PEPs

Кроме банков Сергея Тигипко, еще 8 украинских банков связаны с национальными публичными деятелями или связанными с ними лицами:

Аккордбанк — акционер Даниил Волынец является ключевым лицом «Группы семьи Волынец» и мужем Оксаны Маркаровой, занимающей должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

А-Банк — акционер Григорий Суркис, народный депутат 9 созыва, ключевое лицо «Группы семьи Суркисов».

Клиринговый Дом — бенефициарка Юлия Левочкина, экс-народный депутат. Юлия Левочкина является сестрой народного депутата Сергея Левочкина, по информации «Радио Свобода» «Депутаты-миллионеры Левочкины до сих пор не возвращались в Украину и молчат о войне — „Схемы“» от 04.05.2022 года. Кроме того, они являются ключевыми лицами «Группы семьи Левочкиных».

Банк инвестиций и сбережений — акционер Степан Ивахив, народный депутат Украины, ключевое лицо корпоративной группы «Континиум».

ПУМБ — бенефициар Ринат Ахметов, экс-нардеп, ключевое лицо группы «СКМ».

Кристаллбанк — акционер Марина Лённиг. В публикации «Экономической правды» «Жена бывшего и.о. министра экономики стала владельцем «Кристаллбанка» от 27.03.2015 года, Марина упоминается как жена Вадима Копылова — бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины (12.2010−03.2012 гг.).

Асвио Банк — акционер Александр Супруненко, бывший народный депутат, ключевое лицо «Группы братьев Супруненко».

МИБ — бенефициар Петр Порошенко, народный депутат Украины, ключевое лицо корпоративной группы «Укрпроминвест». С 12.02.2025 находится под санкциями СНБО.

Инфографика: YouControl

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