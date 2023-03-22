Почта Болгарии прекратила доставку в россию и беларусь — Finance.ua

Почта Болгарии прекратила доставку в россию и беларусь Сегодня 09:44

Почта Болгарии прекратила принимать и совершать отправки в россию и беларусь.

«Болгарская почта» информирует своих клиентов, что в связи с уменьшением пропускной способности транспорта, что влечет за собой накопление почты в транзитном аэропорту, временно приостанавливается прием всех видов отправлений в россию и беларусь", — говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации клиентов пообещали проинформировать дополнительно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.