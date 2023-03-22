Почта Болгарии прекратила доставку в россию и беларусь — Finance.ua
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Почта Болгарии прекратила доставку в россию и беларусь

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Почта Болгарии прекратила принимать и совершать отправки в россию и беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
«Болгарская почта» информирует своих клиентов, что в связи с уменьшением пропускной способности транспорта, что влечет за собой накопление почты в транзитном аэропорту, временно приостанавливается прием всех видов отправлений в россию и беларусь", — говорится в сообщении.
В случае изменения ситуации клиентов пообещали проинформировать дополнительно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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