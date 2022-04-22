Почему видеокарты такие дорогие и зачем они майнерам — Finance.ua
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Почему видеокарты такие дорогие и зачем они майнерам

Сегодня 08:33Личные финансы
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Производство видеокарт — это сложный и наукоемкий процесс. Поэтому рынок видеокарт устроен несколько иначе, чем может показаться обывателю.
Их всего три, Nvidia, AMD, Intel. Интересно, что чипы Intel используются только для так называемых интегрированных (встроенных) видеокарт, а в производстве дискретных (собранных на отдельной плате) видеокарт не используется.
В любой современной видеокарте будет использоваться GPU от AMD или Nvidia. Обе компании — американские. Самая большая доля рынка в Nvidia.

Почему видеокарты такие дорогие?

Простой ответ на этот вопрос — потому, что на видеокарты наблюдается высокий спрос. Притом что предложение пока за ним не успевает. Спрос долго был неэластичным, то есть при повышении цен видеокарты все равно продолжали покупать, это было все равно выгодно.
Есть несколько причин, почему видеокарты стоят так дорого.

Криптовалюты

Чтобы майнить криптовалюты, нужна производительная видеокарта. При создании криптоферм используются сотни видеокарт. В результате, чем выше курс Bitcoin или Ethereum — тем больше желающих на этом заработать.

Зачем майнерам видеокарты?

Дело в том, что графические ускорители поначалу проектировались для наибольшей производительности в решении большого количества несложных задач.
Современный графический процессор может обеспечить производительность 30-40 триллионов операций в секунду. Это именно то, что нужно для блокчейн вычислений.
Одни покупают видеокарты, чтобы майнить криптовалюты, другие скупают видеокарты, чтобы перепродать их первым. И все это происходило по всему миру несколько лет.
Вложения в майнинг часто окупались менее чем за год, мало в каком бизнесе можно надеяться на такую динамику.
Читайте больше в нашем новом материале:

Цены на видеокарты: почему так дорого и как работает рынок

По материалам: Finance.ua
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