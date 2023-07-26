Почему украинцам сложно найти работу в Европе и где сейчас вакансий больше всего — Finance.ua

Почему украинцам сложно найти работу в Европе и где сейчас вакансий больше всего Сегодня 08:02 — Личные финансы

Почему украинцам сложно найти работу в Европе и где сейчас вакансий больше всего

Финансовое пособие, которое получают украинские беженцы за рубежом, не всегда покрывает все месячные расходы. Поэтому подавляющее большинство украинцев пытаются трудоустроиться уже в первые месяцы после переезда в Европу. Однако найти работу по специальности в странах ЕС очень трудно, ведь украинские дипломы необходимо подтверждать, а некоторые специальности требуют еще и дополнительного обучения.

В каких сферах работает больше всего украинцев, в каких отраслях лучше искать вакансии и какие специальности не требуют подтверждения диплома для трудоустройства — читайте далее.

В каких сферах работает больше всего украинцев

Украинские беженцы, оформившие временную защиту, имеют легальное право на трудоустройство в Европе. Однако для того, чтобы устроиться на работу по специальности, украинец должен не только подтвердить диплом, но и пройти аккредитацию, перепрофилирование образования на специальных курсах и подтвердить уровень владения языком той страны, в которой он получил временную защиту. Кроме этого, в каждое стране имеются свои специалисты, которым не нужно проходить столь долгий путь для трудоустройства.

Этот вариант подходит далеко не всем, и поэтому подавляющее количество беженцев из Украины выбирают отрасли и должности, где не нужно подтверждать квалификацию.

Предприятия

Больше всего украинцев работает на промышленных заводах и фабриках, где в основные обязанности рабочих входят монотонные задачи (конвейерный труд).

Клининг

Также большое количество украинских беженцев работает в клининговых компаниях, получая зарплату за количество отработанных часов, а в случае трудоустройства через агентство — еще и с вычетом процентов. Чаще всего это уборка торговых центров, общежитий, офисов, паркингов или частных домов.

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Обслуживание

Многие женщины выбирают для себя вакансии в различных заведениях питания. Зачастую это работа в столовых, кафе, ресторанах или пекарнях на должностях помощников поваров или мойщиков посуды.

Сезонная работа

Как и до начала полномасштабного вторжения многие украинцы выбирают для себя сезонную работу. Это могут быть как сбор ягод, фруктов и овощей, так и полевые работы в европейских городах, например, высадка деревьев.

В каких отраслях лучше искать работу в Европе

В вышеперечисленных сферах есть немало вакансий, однако, как правило, спрос превышает предложение, поэтому украинцы соглашаются на низкоквалифицированный труд с невысоким уровнем заработной платы. Так в каких отраслях лучше искать работу?

Сфера строительства и ремонта. Для тех, у кого есть технические навыки, хорошим вариантом может стать работа на стройках, автосервисах или агропроизводствах. В этих сферах предлагают более высокий уровень зарплаты и стабильные условия труда. Особенно ценятся специалисты, умеющие укладывать плитку, фасады, перекрытия крыш, а также специалисты по установке окон и дверей.

Водители. Для те, у кого есть права соответствующей категории, предлагается немало вакансий водителей общественного транспорта. Как правило, на таких должностях работники получают фиксированную зарплату, которая зависит от региона, в котором он работает, и расстояния его регулярного маршрута.

Вакансии для студентов. Для студентов со знанием местного языка предлагается много вакансий на должности барменов и официантов. Кроме того, дополнительный заработок можно найти на съемочных площадках в качестве помощников. Как правило, это временные предложения, но они дают хороший опыт, новые знакомства и хорошую подработку.

Сфера красоты. Один из самых выгодных и прибыльных вариантов — это работа в сферах красоты и здоровья. Особый спрос на мастеров маникюра и педикюра, парикмахеров и колористов, массажистов, косметологов и мастеров, работающих с перманентом.

Особый спрос связан с двумя факторами:

за границей находится очень много украинских женщин, которые ищут мастеров из Украины;

уровень и качество предоставления соответствующих услуг украинскими мастерами на более высоком уровне, чем в европейских салонах.



Вакансии фото и видеоиндустрии. Как и в предыдущем случае, из-за большого количества женщин с детьми, выехавших из Украины в страны ЕС, значительно вырос спрос на услуги фотографов и видеографов из Украины. Ведь, заказывая подобные услуги, гораздо проще найти контакт именно на родном языке. Особенно, если планируется мероприятие с участием детей.

В то же время важно отметить, что многие украинцы сейчас принимают решение вернуться домой, и доказывают это очереди на въезд в Украину. А ведь отечественный рынок труда постепенно восстанавливается и предлагает немало вакансий с хорошим уровнем заработной платы. А отсутствие необходимости подтверждать диплом и квалификацию, а также возможность вернуться в свои семьи — перевешивают даже при том условии, что в Европе значительно безопаснее, чем в Украине.

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