Почему украинцам пока недоступен интернет от Starlink: объяснение Госспецсвязи — Finance.ua

Госслужба специальной связи и защиты информации объяснила, почему спутниковый интернет Starlink пока не доступен для всех желающих в Украине.
«Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено», — пояснили в Госспецсвязи.
Однако эти ограничения являются временными. Чтобы их снять, нужно исследовать, насколько работа терминалов Starlink на их частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности терминалов их смогут допустить к массовому использованию.
Когда именно это произойдет, в ведомстве не уточнили, однако отметили, что исследования уже продолжаются и должны быть завершены «в ближайшее время».
«О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, уже производят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Кому сейчас доступен Starlink? В настоящее время оборудование Starlink используется для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры. Также его используют военные.