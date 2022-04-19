Почему украинцам пока недоступен интернет от Starlink: объяснение Госспецсвязи — Finance.ua

Почему украинцам пока недоступен интернет от Starlink: объяснение Госспецсвязи

Госслужба специальной связи и защиты информации объяснила , почему спутниковый интернет Starlink пока не доступен для всех желающих в Украине.

«Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено», — пояснили в Госспецсвязи.

Однако эти ограничения являются временными. Чтобы их снять, нужно исследовать, насколько работа терминалов Starlink на их частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности терминалов их смогут допустить к массовому использованию.

Когда именно это произойдет, в ведомстве не уточнили, однако отметили, что исследования уже продолжаются и должны быть завершены «в ближайшее время».

«О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, уже производят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Кому сейчас доступен Starlink? В настоящее время оборудование Starlink используется для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры. Также его используют военные.

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