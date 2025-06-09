Почему уезжают из Украины 17-летние девушки и юноши: омбудсмен ответила — Finance.ua

Почему уезжают из Украины 17-летние девушки и юноши: омбудсмен ответила Сегодня 21:00 — Личные финансы

Почему уезжают из Украины 17-летние девушки и юноши: омбудсмен ответила

Украину покидают не только 17-летние юноши, родители которых опасаются мобилизации, но и девушки. Полных данных об этом нет.

Об этом омбудсмен в сфере образования Надежда Лещик сказала в интервью РБК-Украина.

«У меня нет статистики, поэтому не могу сказать, массовая ли эта проблема. Но об этом мы периодически говорим с образовательными управленцами на уровне областей и общин, что в 10−11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое», — сказала она.

По ее словам, дети не отчисляются из украинских школ, а переходят на дистанционное обучение, поэтому статистика может быть, но она не соответствует реальной ситуации.

По статистике, в текущем году на Национальный мультипредметный тест (НМТ) зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. «20 071 ребенок сдает тест за границей. Большинство стран, куда едет наша молодежь, не требует теста НМТ», — сказала Лещик.

По ее мнению, чаще решение уехать с ребенком принимают именно родители. «Я говорила с родителями, которые такие решения принимали, и они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраста», — сообщила омбудсмен.

Но уезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки, сообщила Лещик. «Увеличивается оплата за контрактное обучение в заведениях высшего образования, это тоже может способствовать выезду за границу», — добавила она.

Большинство беженцев покинули Украину еще после начала войны 2022 года. Однако отток продолжается и сейчас. По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала 2025 года Украину покинули 100 тысяч человек.

По данным Еврокомиссии, количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек в январе 2025 года. Предполагается, что количество останется стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн до конца 2025 года и до 3,8 млн до конца 2026 года.

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