Почему от повестки, выданной в другой области, можно отказаться: ответ адвоката — Finance.ua

Почему от повестки, выданной в другой области, можно отказаться: ответ адвоката Сегодня 17:12 — Личные финансы

В Украине продолжает действовать военное положение и, соответственно, продолжается общенациональная мобилизация. Один из способов вручения повесток — вручение их на блокпостах.

При этом есть случай, когда мужчина призывного возраста может смело отказываться от этого документа.

Речь идет о тех случаях, когда человек приехал в командировку или по делам в другой регион на время и ему пытаются там вручить повестку. Как сообщает издание «Комментарии», об этом интервью «УП» рассказал адвокат Артем Крикун-Труш.

Правовед обращает внимание, что речь идет только о тех случаях, когда человек уехал в другой регион на короткий срок, он не менял прописку, он не относится к категории временно перемещенных лиц. И при этом человека пытаются вызвать в местный ТЦК.

Крикун-Труш отмечает, что в таком случае мужчина может смело просить составить акт отказа, ведь он не менял местожительство, поэтому представители этого ТЦК не имеют к нему никакого отношения.

«Как только ты уехал в другой регион, ты обязан в течение семи дней встать на воинский учет только в двух случаях: изменил регистрацию или ты являешься внутренне перемещенным лицом», — высказался юрист.

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