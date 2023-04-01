Почему от повестки, выданной в другой области, можно отказаться: ответ адвоката — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему от повестки, выданной в другой области, можно отказаться: ответ адвоката

Личные финансы
96
В Украине продолжает действовать военное положение и, соответственно, продолжается общенациональная мобилизация. Один из способов вручения повесток — вручение их на блокпостах.
При этом есть случай, когда мужчина призывного возраста может смело отказываться от этого документа.
Речь идет о тех случаях, когда человек приехал в командировку или по делам в другой регион на время и ему пытаются там вручить повестку. Как сообщает издание «Комментарии», об этом интервью «УП» рассказал адвокат Артем Крикун-Труш.
Правовед обращает внимание, что речь идет только о тех случаях, когда человек уехал в другой регион на короткий срок, он не менял прописку, он не относится к категории временно перемещенных лиц. И при этом человека пытаются вызвать в местный ТЦК.
Крикун-Труш отмечает, что в таком случае мужчина может смело просить составить акт отказа, ведь он не менял местожительство, поэтому представители этого ТЦК не имеют к нему никакого отношения.
«Как только ты уехал в другой регион, ты обязан в течение семи дней встать на воинский учет только в двух случаях: изменил регистрацию или ты являешься внутренне перемещенным лицом», — высказался юрист.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать

По материалам:
Коментарі
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.