Почему не дорожает доллар на «черном» рынке: три причины — Finance.ua

Почему не дорожает доллар на «черном» рынке: три причины

Сегодня 14:01 — Валюта

В настоящее время курс доллара на «черном» рынке не слишком превышает курс, зафиксированный НБУ: 32-34 грн/$ против 29,25 грн/$. Замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью Forbs, почему в Украине нет валютной паники, несмотря на войну.

В НУ считают, что относительный штиль на валютном рынке обусловлен 3 причинами:

У банковской системы есть значительный запас финансовой прочности.

«Да, масштаб вызовов несопоставим даже с 2014 годом, но с тех пор были проведены серьезные реформы и в монетарной сфере, и в секторе банковского регулирования. Это дает существенные плоды», — считает Николайчук.

Второй момент — у населения нет необходимости покупать валюту на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Оставшиеся люди также могут удовлетворить все свои потребности с помощью официальной банковской системы.

Третий фактор, по словам Николайчука, в том, что у НБУ сейчас гораздо больше возможностей для того, чтобы перекрыть оттоки капитала за границу, чем в 2014 году.

Котировки

По данным приложения «Минфин-Валюта», котировки приема доллара в работающих обменниках Киева 15 марта (до периода продленного комендантского часа) были в пределах широкого коридора от 28 до 31,50 гривен, продажа — от 33 до 37 гривен.

По евро — котировки приема от 32,30 до 34,25 гривен, а продажи — от 34,40 до 40 гривен. При этом самые «отчаянные» финансисты задирали курс продажи евровалюты даже до 41-45 гривен.

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