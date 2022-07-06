Почему и сколько Украина потеряла за время моратория на землю — Finance.ua

Почему и сколько Украина потеряла за время моратория на землю Сегодня 12:03 — Аграрный рынок

Почему и сколько Украина потеряла за время моратория на землю

Прошел год со дня полноценного открытия рынка земли в Украине. И несмотря на испытания нашей экономики коронавирусными ограничениями и военным положением, Минагрополитики отчитывается, что на конец июня было заключено более 104 тыс. сделок купли-продажи земельных участков.

Почему рынок земли важен для Украины, какие выгоды он дает, и что теряло государство из-за моратория — рассказал вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский во время митапа «Инвестиции во время войны. Как работает рынок земли».

«Почему мораторий — это была беда для украинской экономики? Есть много факторов и сфер жизни, которые она затронула. Сельскохозяйственные земли составляют более 70% территории Украины. То есть это сумасшедшая проблема: 70% касался мораторий. Кроме того, это влияло и на население, которое имело паи, но не могло полноценно ими воспользоваться», — отметил эксперт.

Четыре важных факта, связанных с мораторием на продажу земли:

1. Прежде всего мораторий перевел развитие украинского сельского хозяйства на более низкую траекторию. По подсчетам экспертов, если бы не было моратория, производительность в аграрном секторе до войны была бы вдвое выше.

«Мы производили бы в 2,5 раза больше сельскохозяйственной продукции, что влияло бы и на доходы, и на экономическое развитие страны, и налоги и т.д.», — говорит Нивьевский.

2. Второй момент — стоимость земли была бы выше. По словам эксперта, есть множество исследований, указывающих на то, что земля была недооценена в Украине.

«Поэтому можем сказать, что мораторий сделал владельцев сельскохозяйственных угодий беднее. То есть если бы не было моратория, то они были бы богаче, если говорить о возможностях. Это преимущественно касается сельского населения и владеющих паями», — рассказал Нивьевский.

3. Еще один факт — поскольку земля была недооценена, то, соответственно, налоги, которые с нее взимались, были меньше, чем могли бы быть.

«Это означает, что громады не получали те бюджетные поступления для своего развития, которые они могли бы получить. Это тормозило их развитие, а в некоторых случаях — это налоговый фактор, который влиял на то, что села исчезали», — заявил Нивевский.

4. Последний тезис — отсутствие земли как предмета залога. То есть землей как залогом не могли воспользоваться наши землевладельцы, соответственно рынок кредитования под такой залог фактически отсутствовал.

"К примеру, если сравнить с США, то там объем кредитов на гектар с/х земли был более 1 тыс. долларов. В то время как в Украине он равнялся практически нулю. Поскольку это сдерживало кредитование аграрного сектора, это означало, что долгосрочное финансирование отсутствовало, ведь развивались секторы, которые не нуждались в нем, например, зерновые культуры, масличные, а меньше развивалось или вообще стагнировало овощеводство, садоводство, животноводство — все, что требует долгосрочных капитальных инвестиций.

И вот что вышло: у нас сектор был недиверсифицирован в производстве. Преимущественно в объеме производства сельскохозяйственной продукции у нас были зерновые и масличные продукты, очень зависящие от морской торговли", — заверил экономист.

То есть мораторий, по словам эксперта, спровоцировал эту уязвимость нашей экономики, которую мы сейчас имеем из-за блокирования портов.

«Если бы не было тогда моратория, наш сектор был бы более диверсифицированным, мы бы имели меньшую долю зерновых, поэтому Украина была бы менее чувствительна к морской торговле и блокированию портов», — делится мнением Нивевский.

По словам эксперта КШЭ, объемы транзакций с момента открытия рынка увеличивались. Хотя и не слишком быстрыми темпами, ведь рынок введен в обрезанном виде: так, например, в среднем в год на устоявшихся рынках покупается-продается около 1% земель сельхозназначения.

Получить видеозапись митапа можно по ссылке.

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