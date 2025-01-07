Почему биткоин- и эфир-киты делают ставку на этот пресейловый мемкоин? Возможность роста в 100 раз? — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Почему биткоин- и эфир-киты делают ставку на этот пресейловый мемкоин? Возможность роста в 100 раз? Сегодня 16:50 — Криптовалюта

Почему биткоин- и эфир-киты делают ставку на этот пресейловый мемкоин? Возможность роста в 100 раз?

Ведущие инвесторы в биткоин и эфир начали поддерживать новую криптовалюту, которая ещё даже не запущена. Этот неожиданный сдвиг заставляет многих задуматься: что же стоит за их интересом? Есть ли у этого токена что-то особенное, что обещает исключительные прибыли? В этой статье рассматриваются причины их вложений и их возможное значение для остальных инвесторов.

Победа Трампа вызвала хаос на рынке криптовалют: мемкоин $XYZ готов обеспечить прирост на 99,900%!

Победа Дональда Трампа на выборах вызвала тектонический сдвиг на крипторынке, подготовив почву для уникального бычьего ралли. Пока крупные монеты едва показывают двузначные приросты, мемкоины крадут шоу.

Недавний рост PNUT на 4,500%? Взрыв FRED на 6,000%? Это уже история, захороненная под пеплом кратковременного хайпа. На криптобитве нет места для слабых — появился новый титан, готовый побить рекорды доходности и достичь ошеломляющего роста в 99,900%.

Познакомьтесь с $XYZ — первым спортивным мемкоином для настоящих криптоэнтузиастов, готовых к 1000-кратным доходам. Это токен для тех, кто живёт духом соревнований.

Победа Трампа подогрела рынок, и конкуренция становится всё жестче. Только самые сильные токены смогут выжить на этой безжалостной арене. $XYZ становится яркой звездой криптоэры, объединив спорт и криптокультуру, готовясь отправиться «на Луну» вместе с миссией Илона Маска.

$XYZ уже показывает результаты, даже до выхода на рынок

Пресейл $XYZ продолжается, предлагая доступ к токену по специальной цене.

Стартовая цена: $0.0001

$0.0001 Текущая цена: $0.1 333

$0.1 333 Следующий этап: $0.002 (+66% прироста)

$0.002 (+66% прироста) Цель: $0.1

С момента запуска до генерации токенов $XYZ нацелен на ошеломляющий прирост в 99,900%!

Биткоин (BTC)

Bitcoin (BTC) показывает сильные результаты. За последнюю неделю цена выросла на 6.07%. За шесть месяцев рост составил впечатляющие 70.69%. Технические индикаторы поддерживают бычий настрой, с RSI на уровне 63.10 и положительным MACD.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) также активен: за неделю цена выросла на 8.70%. RSI на уровне 51.08 указывает на нейтральную тенденцию, но 10-дневная скользящая средняя выше 100-дневной, что говорит о возможном позитивном движении.

Вывод

Хотя Bitcoin и Ethereum остаются ценными активами, XYZVerse выделяется как инновационный спортивный мемкоин, предлагающий ранним инвесторам огромный потенциал роста и живую, ориентированную на сообщество экосистему.

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