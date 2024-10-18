Почему банк может разорвать деловые отношения с клиентом — Finance.ua

Почему банк может разорвать деловые отношения с клиентом 18.10.2024, 20:05 — Финтех и Карты

Почему банк может разорвать деловые отношения с клиентом

Перестать быть клиентом банка можно либо из-за нежелания клиента продолжать обслуживаться в том или ином банке, либо из-за нежелания банка продолжать деловые отношения.

Что может стать поводом для такого решения банка? Можно выделить несколько основных причин:

Нарушение законодательства. Если банк подозревает клиента в участии в незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма или мошенничество, он может принять решение о закрытии счета и прекращении отношений. Нарушение условий контракта. Если клиент не соблюдает условия договора, например, допускает просрочку кредитных обязательств или неправильно использует банковский продукт, банк может прекратить сотрудничество. Отсутствие информации или недостоверные данные. Если клиент не предоставляет банку необходимую информацию или дает ложные данные, это может стать основой прекращения отношений. Риск репутации банка. Банк может прекратить отношения с клиентом, если сотрудничество с ним может нанести ущерб репутации банка, например, если клиент связан с публичными скандалами, политически значимыми фигурами (PEP) или компаниями с сомнительной репутацией. Низкий кредитный рейтинг или финансовые опасности. Если финансовое положение клиента усугубляется настолько, что банк видит угрозу невыполнения обязательств, может стать причиной прекращения деловых отношений. Решение банка о прекращении работы с определенными сегментами клиентов. Банк может пересмотреть свою политику обслуживания клиентов и отказаться от обслуживания определенных категорий, например малого бизнеса или нерезидентов.

Кроме того, банк может закрыть счета клиентов в случае, если по ним долго не было никакого движения.

В любом случае, если такое решение принято, банк обязан уведомить клиента о прекращении деловых отношений и, если это не противоречит интересам банка, объяснить причины.

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