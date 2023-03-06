Почему 2023 год лучшее время для инвестирования в украинский агросектор — Finance.ua

Почему 2023 год лучшее время для инвестирования в украинский агросектор Сегодня 17:25

Почему 2023 год лучшее время для инвестирования в украинский агросектор:

Мировая продовольственная безопасность. Война показала, насколько мир зависит от украинской агропродукции. Закрытие украинских портов болезненно ударило по глобальным агрорынкам, а некоторые зависимые от украинского импорта страны буквально поставило на грань голода. Так что мировое сообщество и международные партнеры максимально заинтересованы в поддержке украинской агропромышленности финансово, льготно и экспертно и уже выделяют в поддержку украинского агропроизводства немалые средства.

Приоритетное направление для государства. На конференции в Лугано, которая состоялась в июле 2022 года, агросектор определен приоритетным направлением Плана восстановления Украины на 2022-2032. Причем упор делается на углубление переработки агропродукции и увеличении доли экспорта продуктов с добавленной стоимостью. А это означает технологическую перестройку и увеличение капитализации в аграрной сфере.

Устойчивость к рецессии. Независимо от того, находится ли экономика на подъеме или спаде людям нужно есть. А ввиду стабильного прироста населения земли спрос на сельхозпродукцию постоянно растет. И здесь следует упомянуть что Украина прежде всего — это аграрная страна. Общая площадь пахотных земель в Украине составляет около 32 млн. га, а это (на минутку) треть всех сельхозугодий Евросоюза.

Земельная реформа. В Украине с 1 июля 2021 года заработал рынок земли. И хотя количество сделок в настоящее время ограничено (возможность приобрести землю имеют только физические лица, резиденты Украины и в объемах до 100 Га), уже с января 2024 года ожидается выход на рынок ключевых игроков, юридических лиц, владельцев агробизнеса. А это мощный стимул для новых инвестиций в отрасль, финансирование долгосрочных проектов, таких как садоводство или мелиорация, развитие современных технологий и инфраструктуры.

Выгодная цена. Из-за военной агрессии, подорожания топлива, семян, удобрений, ограничения экспорта, физического уничтожения сельхозтехники и имущества большинство активов существенно подешевело. Но компании не стали работать хуже, наоборот, трансформируются и переводят производство на более современные технологические рельсы. То есть какой бы актив сейчас ни рассматривал частный инвестор для инвестиции: акции агрохолдингов, инвестфондов или других связанных с агросектором компаний их стоимость является привлекательно низкой. А потенциал роста, с учетом всех вышеперечисленных факторов, — очень высоким.

Для тех же кто предпочитает максимально пассивное инвестирование, 2023 год — лучшее время приобрести аграрную землю. Во-первых, такая инвестиция будет приносить стабильный процентный доход 6-10% с первого дня приобретения в собственность. Во-вторых, потенциал роста стоимости земли в ближайшие 3 — 4 года по данным ряда экспертов, включая расчеты специалистов Киевской школы экономики, составляет от 50 до 70%.

Резюмируя: Капитализация агроотрасли и стоимость украинской земли в ближайшие несколько лет значительно возрастут. Для этого есть все предпосылки. Кризис — лучшее время для инвестирования. Низкая цена активов и широкий выбор инструментов инвестирования делают агросектор очень привлекательным для частного инвестора. Кроме очевидных финансовых выгод, инвестиции в агросектор Украины — это важный вклад в поддержку украинской экономики, укрепление нашего экономического фронта.

Таких возможностей, которые дает нам рынок, сегодня больше никогда не увидим.

Как лучше воспользоваться моментом и приумножить состояние одновременно помогая стране? Сколько можно заработать на инвестициях в агро за год, три или пять лет? Куда целесообразнее инвестировать: агрохолдинг, аграрный фонд или компания-производитель (семена/удобрения/технологии) для агробизнеса? Какие преимущества и недостатки инвестирования в ценные бумаги или землю сельхозназначения? Эти и другие вопросы обсудим 9 марта с финансовым экспертом сайта Минфин Алексеем Козыревым. Мы попросили Алексея честно и профессионально сравнить все стоящие внимания инструменты агроинвестирования.

Во время эфира осветим следующие вопросы:

— какие есть инвест инструменты: акции, облигации, фонды, земля;

— какие пороги входа, каков горизонт инвестирования;

— преимущества и риски каждого актива;

— комиссии и транзакционные расходы;

— сколько и в каком периоде можно заработать;

— пошаговый план как инвестировать;

— благоприятные и сдерживающие факторы, влияющие на стоимость актива в средней и долгосрочной перспективе;

— подводные камни начинающего инвестора;

— как выйти из актива, зафиксировать прибыль, заплатить налоги.

Приглашаем к просмотру и дискуссии на ютуб канале Минфин 9 марта в 13.00

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