По временному коридору в Украину вошли 25 судов. Нидерланды помогут с охраной — Finance.ua
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По временному коридору в Украину вошли 25 судов. Нидерланды помогут с охраной

Казна и Политика
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россия после выхода из «зерновой сделки» совершила 17 массированных атак по украинским портам, что привело к снижению их экспортного потенциала на 40%.
Об этом сообщил вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook по результатам визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
«17 массированных атак с момента выхода россии из „зерновой сделки“, снижение на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тыс. тонн уничтоженного зерна — это попытка россии усугубить продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от украинских продуктов», — отметил он.
По словам вице-премьера, россия создает угрозы для судоходства в Черном море, но украинские военные знают, как дать ощутимый отпор оккупантам. Благодаря этому украинская сторона смогла создать возможность работы временного коридора для гражданских судов.
«На сегодняшний день уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира», — добавил Кубраков.
Со своей стороны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что его страна предоставит Украине ракеты для систем Patriot и поможет в получении патрульных судов для безопасности зернового коридора, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Мы поможем Украине с получением патрульных кораблей для того, чтобы зерновой коридор был максимально обеспечен», — сказал Рютте.
По материалам:
ukragroconsult
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